Кількість голодуючих у світі під час пандемії збільшилася на 80%, - ВПП

Голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Біслі заявив, що ризик голоду внаслідок пандемії може досягти "біблійних масштабів". Число голодуючих у світі збільшитья більш ніж на 100 млн осіб.

Про це сказав в інтерв'ю ТАСС.

За його словами, дані ВПВ вказують на справжню катастрофу.

"Всі дані, які у нас є, включаючи прогноз ВПП про зростання на 80% числа людей, які відчувають нестачу в продовольстві, - зі 140 млн до пандемії до 270 млн вже до кінця цього року, - вказують на справжню катастрофу. Ми опинилися перед ризиком голоду біблійних масштабів", - сказав Біслі.

Він зазначив, що в Латинській Америці число голодуючих зросте на 269%. У Східній та Центральній Азії зростання голодуючих очікується на рівні 135% та Південній Африці - до 90%.

"Голод у світі вже знаходиться на надхмарному рівні, і якщо ми негайно не почнемо діяти, багато помруть, діти будуть страждати від наслідків недоїдання ще довгі роки, а весь світ буде відкинутий назад, втративши всі досягнення в боротьбі з голодом останнього десятиліття", - повідомив глава ВПП.

Біслі додав, що на здійснення гуманітарної діяльності для пом'якшення наслідків пандемії ВПП необхідні майже 5 млрд доларів у найближчі пів року.

Раніше РБК-Україна писало, що майже 500 працівників гуманітарних організацій стали жертвами нападів у 2019 році.