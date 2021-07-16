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Кількість справ про руйнування об'єктів культурної спадщини знижується, - прокуратура

Автор: Олег Черниш

Правоохоронці останніми роками фіксують зниження кількості кримінальних проваджень про знищення об'єктів культурної спадщини. Цього року зареєстровано лише чотири кримінальні провадження.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі".

У прокуратурі Києва повідомили РБК-Україна, що не фіксують ніякого зростання числа кримінальних проваджень за статтею 298 (знищення, руйнування або псування пам'яток історії або культури).

"Так, в 2019 році було відкрито 42 таких кримінальних справи, а в 2020 році – тільки 17. За шість місяців поточного року зареєстровано тільки чотири кримінальні провадження", - зазначили в прокуратурі.

РБК-Україна писало, що за словами урбаністів, цього року в Києві фіксують сплеск "історичного вандалізму".

Нагадавши, правоохоронці відзвітували про хід розслідування щодо знесення будинку Уткіна.

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