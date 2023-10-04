Когда ВСУ могут получить беспилотник Akinci: прогноз эксперта

Украина в будущем получит Akinci

На прошлой неделе гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар дал понять: украинские военные могут получить новейший беспилотник.

"По Bayraktar Akinci вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому наш план - производить все системы, которые мы имеем, здесь (в Украине, - ред.)", - заявил он.

Отметим, в июне 2023-го турецкое правительство разрешило наладить производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине. По словам Байрактара, это демонстрирует, насколько стороны близки к реализации проекта.

Когда ВСУ могут получить дрон Akinci

В июле началось строительство завода, оно продлится в течение полутора лет. В сентябре гендиректор Baykar Makina объявил об инвестициях на 100 млн долларов. В Киевской области появится не только завод, но и целый технопарк на 300 тысяч квадратных метров. Работать там будут только украинские более 300 специалистов, инженеров и техников. Выпуск первых беспилотников ожидается в 2025 году.

Когда украинские войска получат конкретно Akinci, сказать сложно. По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, это сложный дрон, и вряд ли готовый Akinci выкатят сразу после того, как на заводе перережут красную ленточку.

Беспилотники вряд ли передадут к запуску работы завода

"Очевидно, сначала развернут производство и выкатят первые Bayraktar TB2, а локализация Akinci станет следующим шагом. Это логично, чтобы понимать, сколько будет выпускаться TB2 на наших мощностях и когда переходить к Akinci", - рассказал он РБК-Украина.

По его мнению, сейчас нет смысла говорить о масштабах и объемах. Относительно передачи готовых дронов до запуска завода тоже есть сомнения.

"Это настолько априорный вопрос, что бессмысленно моделировать - когда и при каких условиях. В конце концов каких-то экспортных поставок Akinci пока не наблюдалось. Были какие-то сигналы, что первым может получить Азербайджан, но пока без подтверждений. Поэтому рассчитывать на то, что нам просто передадут высокотехнологичный беспилотник, не стоит", - добавил Киричевский.

Детальнее об Akinci, отличии от Bayraktar TB2 и о том, когда наши войска получат многоцелевой БПЛА, - в материале РБК-Украина.