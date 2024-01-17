"Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие

При подготовке материала использовались: публикации Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, американского журнала The Atlantic, данные из wikipedia, комментарии почетного консула Чеченской республики Ичкерия в Украине Юрия Шулипы и командира группы "Ахмат" в составе батальона "Ичкерия" с позывным "Мага".

Поглощение Чечни. Краткий экскурс в историю

Начало российской экспансии на чеченские земли относят к первой половине XVII века. Считается, что уже после ранних сражений тогда часть местных общин присягала на верность Москве, а власть над регионом насаждалась с помощью кабардинских и дагестанских феодалов.

На протяжении XVII – XVIII веков российский вектор на Северный Кавказ усилился. Политические связи стали расширяться после Персидского похода Петра I в 1722 году. Примерно тогда же в российских источниках закрепилось слово "чеченцы". Самоназвание народа – "нохчий".

Экспансия продолжалась, и походы для так называемого "усмирения" были систематическими. Главным поводом служили постоянные набеги на южные казачьи поселения. Военная колонизация сопровождалась переселением волжских и донских казаков на земли вдоль рек Кубань и Терек. В 1780-е на чеченских землях возникло шариатское движение. К этому периоду относят восстание Шейха Мансура. Вступившая в 1787 году в войну Турция поддержала его и координировала усилия с повстанцами-горцами. Но поражение в битве на берегу Кубани в сентябре 1790-го сломили силы Шейха Мансура. Почти год спустя он попал в российский плен при штурме Анапы.

Ситуацию на Кавказе радикально изменило присоединение Грузии в 1801 году. Москва взяла курс на прямой контроль, а Чечня, Кабарда и Дагестан оказались зажатыми между Кавказской линией и Грузией. На территории Чечни и Дагестана к 1840 году возник имамат Шамиля. На первых порах он успешно воевал с Россией, но в 1869-м потерпел поражение. Затем чеченские земли были завоеваны и присоединены. Хотя это не положило конец восстаниям, продолжавшимся до распада империи и даже в советский период.

В годы Второй мировой войны чеченцы подверглись самой массовой депортации якобы за сотрудничество с немецкими оккупантами. По разным оценкам, в северные района Казахстана и Кыргызстана переселили от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей. Вернуться на родину им разрешили в 1957-м, спустя четыре года после смерти Иосифа Сталина. Новый виток борьбы за независимость связан с историей последних десятилетий.

Две войны. Что было в 1990-х и 2000-х

Накануне распада СССР активизировались национальные движения, что и стало предпосылками к Первой российско-чеченской войне. Новоизбранный президент Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев в 1991 году объявил о выходе из Российской Федерации. Стоит отметить, что с чеченской точки зрения, ЧРИ никогда не была в составе РФ, а статус автономной ССР трактовался как равный статусу союзных республик.

Первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев (фото росСМИ)

Политический эксперт, правовед, почетный консул Чеченской республики Ичкерия в Украине и директор международной ассоциации "Институт национальной политики" Юрий Шулипа объясняет: уже тогда республика начала строить свое государство, провела выборы, а международное сообщество признало сформированные органы власти.

"А дальше, когда в 1992 году планировался проект российской конституции, в ст. 65 внесли заведомо ложные сведения о том, что Чеченская республика якобы является субъектом РФ. Это было квазирешение, как сейчас в отношении временно оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины. Эта фальсификация стала, как говорят юристы, "легендой прикрытия" для подготовки к Первой российско-чеченской войне", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Весной 1993 года при поддержке Кремля в северных районах появилась вооруженная антидудаевская оппозиция. Летом 1994-го она спровоцировала боевые действия, а в ноябре пыталась захватить столицу Грозный. Попавшие в плен говорили о планах российских спецслужб подать события в Чечне как внутреннее противостояние.

Провал вынудил Россию развернуть масштабную операцию. По указу президента Бориса Ельцина 11 декабря подразделения минобороны зашли на чеченскую территорию. Предполагалось, что ополчение из 15 тысяч чеченцев не устоит перед федеральными войсками, которые насчитывали до 40 тысяч (постепенно группировка увеличилась до 100-120 тысяч).

Соженная БМП на улицах Грозного, 1995 год (фото Mikhail Evstafiev commons.wikimedia.org)

Российские силы должны были захватить всю республику во второй декаде декабря, но наткнулись на ожесточенное сопротивление. Новогодний штурм Грозного был остановлен, и до 3 января 1995 года силы вторжения были разгромлены. Следующий штурм продлился до марта. Россия добилась успехов в захвате равнинной части, но не в гористой местности. Атака Шамиля Басаева на Буденновск вынудила пойти на переговоры. В апреле 1996 года Дудаев погиб от ракетного удара, а уже в августе стороны подписали Хасавюртовские мирные соглашения.

Согласно ним, из республики выводились федеральные войска и де-факто признавалась независимость. Потери составили до 80 тысяч российских военных, жертвы среди мирного населения – до 120 тысяч убитыми и 240 тысяч ранеными. Отметим, в боях на чеченской стороне участвовал отряд украинских добровольцев "Викинг".

Формальным поводом ко Второй российско-чеченской войне стали теракты 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Хотя независимые исследователи доказывали, что за взрывами стояла ФСБ России. Еще один повод – прорыв групп Басаева и Хаттаба в Дагестан в августе того же года. Ставший премьером Владимир Путин объявил Чечню главной угрозой.

В сентябре российская армия вошла в республику, за две недели захватила треть, а к декабрю всю равнинную часть. С весны 2000 года центр сопротивления переместился в горы. Кремль сделал ставку на переманивание известных чеченцев. После того, как президента Ичкерии Аслана Масхадова отстранили от власти, во главе промосковской администрации стал главный муфтий Ахмат Кадыров.

Владимир Путин и ставленник московского режима в Чечне Ахмат Кадыров (фото kremlin.ru)

После убийства Масхадова и гибели большинства полевых командиров, партизанское сопротивление пошло на убыль. Кадыров погиб в результате теракта в 2004 года, и после небольшого перерыва должность президента занял его сын Рамзан, бросивший силы на подавление партизанского движения. Считается, что война завершилась 16 апреля 2009 года. В ходе наиболее активной фазы погибли около 6 тысяч российских и 16 тысяч чеченских военных. Жертвы среди мирного населения составили 125 тысяч человек.

Особенности оккупации Чечни и параллели с Украиной

Российская оккупация Чечни опирается на два фактора – присутствие порядка 100-тысячной группировки и коллаборацию так называемых "кадыровцев". В отличие от других зон российской оккупации в Приднестровье, Абхазии или Украине, управление республикой осуществляет непосредственно клан Рамзана Кадырова.

"В Ичкерии Кадыров имеет полную автономию от Москвы и творит все, что хочет. Его власть равнозначна власти Путина", – отметил Юрий Шулипа в беседе с изданием.

По его словам, несмотря на автономию, Кадыров очень зависим от Путина и поддержки из центра.

"Как только Москва прекратит поддерживать оккупацию Ичкерии, Кадыров сбежит в ОАЭ. У него там резиденция, и, как мне представляется, может быть договоренность с властями об убежище в случае, если республика освободится и там начнутся процессы деоккупации", – добавил он.

У Рамзана Кадырова, скорее всего, будет убежище в ОАЭ, если ему придется бежать из Чечни (фото Getty Images)

Характер оккупации Чечни не имеет ярко выраженных признаков этноцида, как на оккупированных частях Украины. Если в Крыму, на юге и Донбассе уничтожается украинская идентичность, то по крайней мере на официальном уровне в Чечне действует чеченский язык. Население запугано, находится в состоянии депрессии, в том числе из-за высокой безработицы, произвольных арестов и внесудебных расправ.

Еще одна составляющая - изменение этнического состава. По данным международных организаций, свыше половины чеченцев проживает за пределами республики. Сейчас невозможно точно оценить, сколько их осталось в Ичкерии, отмечает Шулипа.

"Я думаю, так как исторически Россия обречена на поражение, в будущем ответ на это даст международный трибунал. Только там все факты могут быть установлены после освобождения Ичкерии", – подчеркнул он.

О параллелях с Украиной писал авторитетный американских журнал The Atlantic. В частности, о том, что Путин уготовил ей такую же участь, которую в свое время навязал Чечне, реализуя план через ряд последовательных этапов.

Первый - быстрое "умиротворение" там, где это возможно. В случае с Украиной это были южные регионы, захваченные в первые недели полномасштабного вторжения. Другие регионы выстояли, поэтому Россия перешла к тактике руин. Собственно, Мариуполь, а впоследствии и другие города повторили судьбу Грозного.

Затем Москва подбирает кого-то на роль марионеток, способных влиять на местное население, а последний этап – установление нового порядка. В том числе с навязыванием новой версии собственной истории, согласно которой поглощение было якобы "полностью добровольным" или "спасением от радикалов". Таким образом, следующее поколение растет с чувством долга служить Москве и неизбежно участвует в очередном раунде имперских завоеваний.

Командир группы "Адам" в составе батальона "Ичкерия" с позывным "Мага", который воюет на стороне Украины, говорит, что Россия практически не изменила подходы.

"Мне 30 лет, я прекрасно помню, как бомбили Чечню. Все начиналось точно так же, как и в Украине. Они даже элементарно не поменяли пропаганду. Тоже утверждали, что у нас якобы убивают русскоязычное население, "едят русскоязычных детей". Только называют украинцев не бандитами, а фашистами. Они начали войну с расчетом на страх, что все сдадутся, пошли колоннами. И точно так же, как в Чечне, их разбили, после чего они окопались и перешли в позиционные бои. Но в отличие от Чечни, Украина огромная страна, и первоначальный план не прошел", – рассказал он РБК-Украина.

Такие разные чеченцы. Кто воюет за Украину, а кто против

В начале вторжения, по разным оценкам, с российской стороны воевало не более 2 тысяч чеченцев в составе 141-го специального моторизованного полка и полка полиции спецназа им. Ахмата Кадырова. Но уже в июне 2022 года появились четыре новых батальона "Ахмат" (Север, Юг, Запад и Восток). В октябре 2023-го был сформирован батальон им. Шейха Мансура, что стало своего рода парадоксом, поскольку этот национальный герой боролся против имперцев.

"Кадыровцы", отправленные на войну с Украиной (фото meta.ua)

На стороне Украины воюют несколько сотен чеченских добровольцев. Часть из них в составе батальонов им. Джохара Дудаева и Шейха Мансура, которые действовали с 2014 года. Кроме того, есть оперативный отряд им. Хамзата Гелаева, а также батальон в составе Иностранного легиона. Все они позиционируют себя как Вооруженные силы Чеченской республики Ичкерия. В сентябре 2022 года глава правительства в изгнании Ахмед Закаев говорил, что помимо батальона им. Дудаева за Украину воюют еще четыре чеченских батальона.

"Наша цель – остановить экспансию "русского мира", который стал раковой опухолью. А также освобождение Чеченской республики Ичкерия и восстановление государственности", – объясняет "Мага" мотивацию чеченцев.

Его подразделение координируется с различными бригадами ВСУ, сейчас в основном работает с ударными и разведывательными дронами. Что касается "кадыровцев", то "Мага" и его бойцы считают их национал-предателями.

"Ярые "кадыровцы" никогда не идут на передовую. Во время Киевской кампании они показали себя неспособными защищать свои позиции и захватывать новые. В большей степени выступают как карательные отряды, могут пытать, издеваться над мирными жителями. Но как боевая единица – они никакие", – добавил он.

Юрий Шулипа называет "кадыровцев" наемниками и головорезами. Но обращает внимание на такой момент: в их рядах воюют не только чеченцы, но представители других народов. Мотивация здесь простая: люди идут на войну либо из-за денег, либо пытаются избежать наказания за совершенные преступления.

Чеченские бойцы воюют за Украину против общего врага (фото Getty Images)

"Те, кто воюет за Украину, прекрасно понимают, что воюют за освобождение Чечни. Как и белорусы, чуваши, казанские татары они понимают, что враг один, и пока Москва не будет разгромлена, не может идти речи о независимости их государств. Поэтому первая причина – война ради будущего. Вторая – это, безусловно, месть, потому что российская оккупация принесла чеченцам неимоверные страдания", – добавил он.

Когда появится шанс на свободу Чечни и причем здесь Украина

Собственно, поэтому надежды порабощенных народов и связаны с военным поражением Российской Федерации и последующим распадом. Еще в далеком 1995 году словами о том, что "в Крыму будет бойня, и Украина схлестнется с Россией", чеченский лидер Джохар Дудаев предсказал войну. Также часто приводится другая его цитата: "Когда взойдет украинское солнце, Россия исчезнет".

Почетный консул Чеченской республики Ичкерия в Украине Юрий Шулипа называет слова Дудаева пророческими.

"Россия – это террористическая империя, суть существования которой в постоянных войнах. Исторически у нее есть только два состояния. Первое – война против соседних стран. Второе – коллапс и распад после геополитического поражения. Поэтому, безусловно, победа Украины приведет к ликвидации РФ", – отметил он.

И справедливо это не только для Ичкерии, но и для других республик. Достаточно вспомнить, как всего лишь через полгода после распада СССР в Татарстане прошел референдум, на котором население выступило за независимость от Москвы. Что касается того, когда освободится Чеченская республика Ичкерия, многое зависит от оперативных способностей Вооруженных сил Украины, подчеркивает Шулипа. Хотя, по его мнению, определенные процессы могут начаться еще до украинской победы.

"Если ВСУ нанесут такой ущерб, что Москва будет вынуждена вывести большую часть оккупационных войск из Чечни, снизит дотации и финансово обескровит кадыровский режим, тогда еще до окончательного поражения России могут начаться спорадические события. Которые приведут к бегству Кадырова, либо его сами чеченцы уничтожат, потому что у него много кровников (кровных врагов, – ред.). Москва больше не сможет военным путем удерживать Ичкерию, вернется легитимное правительство Закаева и будет послевоенное государственное строительство", – рассказал он в беседе с изданием.

Прямо сейчас будущее Чечни зависит от исхода российско-украинской войны. Боец с позывным "Мага" склоняется к тому, что независимость его родины возможна только после военного поражения и распада РФ. Смена московского режима на демократичный задачу не решит.

"У так называемых "хороших русских" та же имперская политика. Они не хотят отпускать территории. Имперские амбиции были и в царские времена, и при СССР, абсолютно ничего не меняется. Мы не верим, что есть "хорошие русские", готовые жить в мире с другими народами. Им нужна очередная передышка, чтобы восстановить силы и снова двинуться вперед, проделав работу над ошибками", – добавил он.

Собеседники РБК-Украина соглашаются и в том, что борьба чеченцев за независимость будет вооруженной. Но насколько кровавой, зависит от Украины. Военная победа над агрессором поможет Ичкерии стать свободной с меньшими потерями. Любой промежуточный сценарий, скорее всего, будет сопряжен с большим количеством жертв.