Когда закончится война в Украине: базовый прогноз МВФ

"Сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится к концу 2025 года, а предположения относительно развития энергетического сектора и основных политических целей сохранятся", - говорится в документе.

В частности, базовый сценарий предполагает:

Рост реального ВВП Украины в 2024 году составит 4%. Это на 1 п.п. выше, чем прогноз МВФ за октябрь.

Экономические последствия зимнего дефицита энергии могут быть более ограниченными, чем предполагалось ранее (несмотря на недавние атаки) из-за инвестиций бизнеса в собственные генерирующие мощности, возросшего потенциала импорта из Европы и усилий по ремонту и установке дополнительных генерирующих мощностей и распределения.

Прогноз по инфляции на конец года повышен на 1 п. п. до 10%, в основном из-за продолжающегося давления со стороны ускорения цен на сырые продукты, что также повлияло на основные товары, связанные с продуктами питания, а также переноса роста заработной платы и стоимости энергии.

На 2025 год пересмотр базового сценария незначителен по сравнению с октябрем.

Прогноз реального роста ВВП не изменился на уровне 2,5-3,5%, поскольку более высокий потенциал от более быстрого ремонта энергетических мощностей в 2024 году и новых мощностей в 2025 году будет компенсирован эффектами более жесткого рынка труда, поддерживая более сильный рост доходов и потребления на фоне ослабления ценового давления во второй половине года.

Средний уровень инфляции пересмотрен в сторону повышения на 1,3 п. п. до 10,3%. Ожидается, что в основном временное инфляционное давление ослабнет, что приведет к инфляции на конец года до 7%.

В среднесрочной перспективе прогнозы основных экономических переменных мало изменились. В соответствии с ожиданиями восстановления, реальный рост ВВП будет расти в годы сразу после войны, прежде чем постепенно приблизиться к своему потенциалу в 4%; инфляция постепенно приблизится к целевому уровню НБУ в 5% 2027 году по мере снижения волатильности инфляции, связанной с войной.