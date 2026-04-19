"Когда враг не может достичь целей, он проиграл": в Иране обьявили победу над США

По словам Галибафа, прекращение огня является победой для его страны, поскольку США не смогли свергнуть режим или заручиться поддержкой других стран для контроля над Ормузским проливом.

"Когда враг не может достичь своих целей, это означает, что он потерпел поражение", - заявил он.

Спикер иранского парламента отметил также, что США и Израиль не только не смогли свергнуть иранское правительство, но и потерпели неудачу на международной арене, когда союзники отазали Вашингтону в помощи в Ормузе.

В то же время Галибаф признал экономическое и военное превосходство противников.

"Мы не уничтожили врага; он все еще обладает деньгами и оружием, но стратегически он потерпел поражение по сравнению с нами", - сказал он.