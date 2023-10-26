Когда военнообязанным могут блокировать банковские карты: объяснение юриста

В каких случаях блокируются банковские счета

К военнообязанным применяются общие положения о порядке блокирования банковских счетов. Банковские учреждения имеют право и в случаях, предусмотренных законом, обязаны применять средства защиты финансовой безопасности клиента банка и меры, предназначенные для соблюдения законодательства и других правовых или регуляторных ограничений в использовании банковского счета.

По общим правилам блокирование счетов осуществляется в следующих случаях:

По результатам денежного мониторинга. На основании решения суда по гражданским, административным и уголовным производствам. В ходе исполнительного производства.

Когда могут заблокировать карту по результатам финмониторинга

В соответствии с законодательными актами по осуществлению банками финансового мониторинга, банковское учреждение после проведения надлежащей проверки финансовых операций клиента и соответствующего решения вправе заморозить активы и остановить финансовые операции клиента банка при наличии подозрения и/или достаточных оснований считать, что такие денежные средства:

не имеют источников подтверждения их происхождения;

являются результатом преступной деятельности;

связаны или касаются финансирования терроризма;

связаны или касаются финансирования распространения оружия массового поражения.

Остановка таких подозрительных финансовых операций осуществляется без предварительного уведомления клиента банка и сроком на два рабочих дня, а в случае принятия решения о дальнейшей остановке – сроком до семи рабочих дней. Такие действия банка могут сопровождаться уведомлением правоохранительных органов.

После истечения срока остановки проведения финансовых операций или поступления информации от правоохранительных органов или специально уполномоченного органа, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия, банк принимает решение о возобновлении проведения финансовых операций или размораживании активов клиента банка.

В каких случаях блокируют карту на основании решения суда

В гражданских, административных и уголовных производствах арест на средства осуществляется как одна из мер обеспечения иска. Такое постановление передается исполнителю для обеспечения его выполнения в рамках производства в общем порядке.

Другим основанием для блокирования средств является постановление об аресте средств, вынесенное исполнителем в рамках исполнительного производства на основании судебного решения или постановления уполномоченного органа о наложении административного взыскания.

"На основании постановления об аресте средств соответствующее банковское учреждение обязано наложить такой арест. При этом лицо вправе определить один текущий счет для пользования имеющимися на нем денежными средствами в размере не более 13 400 гривен в течение одного календарного месяца", – отмечает юрист.

Для разблокирования счета необходимо предоставить банку документ, подтверждающий уплату исполнительного производства.

"Например, в случае, если на военнообязанного наложено постановление об административном взыскании какого-либо характера, в том числе по исполнению воинских обязанностей, для снятия ареста лицо вправе уплатить штраф или обжаловать такое постановление в судебном порядке", – добавляет Валерия Шавлюк.

Если постановление об аресте средств вынесено на основании решения суда в определенном законодательством порядке, такое лицо вправе обжаловать его в апелляционном порядке.

Юрист добавляет: с мая в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве", целью которого является обеспечение защиты прав военнослужащих. Изменения касаются разрешенного предельного размера пользования денежными средствами на выбранном текущем счете, если такими должниками являются военнослужащие:

Вооруженных сил Украины;

Государственной специальной службы транспорта;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Следовательно, процедура и порядок блокирования счетов военнообязанных осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.