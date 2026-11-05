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Когда военных после СЗЧ будут привлекать к задачам: Минобороны назвало условия

16:00 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Getty Images)

Военнослужащих, добровольно вернувшихся из СЗЧ, можно привлекать к боевым задачам только после официального зачисления в списки части и обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Минобороны внесло изменения в Инструкцию об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденной приказом Минобороны от 10 апреля 2009 года № 170.

Они закрепляют четкий порядок для бойцов, которые самовольно оставили часть (СЗЧ) или дезертировали, но добровольно вернулись и решили продолжить службу.

Новые правила должны окончательно устранить практику заблаговременного привлечения таких военных к выполнению задач до их официального оформления в части.

Условия для привлечения к задачам

Согласно приказу, привлекать военнослужащих к задачам запрещено до выполнения двух обязательных условий:

  • зачисление в списки личного состава соответствующей воинской части;
  • зачисление на все виды довольствия.

"По возвращении в службу военнослужащего должны занести в списки личного состава воинской части и обеспечить всеми видами обеспечения. Только после этого его можно привлекать к боевым, специальным или разведывательным задачам", - пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан.

Правило распространяется на выполнение боевых и особых задач в районах военных либо боевых действий, на временно оккупированных территориях и территории РФ. Также оно касается разведывательных задач, выполняемых в условиях военных или боевых действий.

Напомним, в Минобороны заявили, что благодаря упрощенной процедуре тысячи украинских военных вернулись на службу после СЗЧ. По численности это сравнимо с личным составом двух-трех бригад.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как фиксируют самовольное оставление воинской части, кто занимается розыском военнослужащего и когда СЗЧ может повлечь уголовную ответственность.

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