Когда военных после СЗЧ будут привлекать к задачам: Минобороны назвало условия

Минобороны внесло изменения в Инструкцию об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденной приказом Минобороны от 10 апреля 2009 года № 170.

Они закрепляют четкий порядок для бойцов, которые самовольно оставили часть (СЗЧ) или дезертировали, но добровольно вернулись и решили продолжить службу.

Новые правила должны окончательно устранить практику заблаговременного привлечения таких военных к выполнению задач до их официального оформления в части.

Условия для привлечения к задачам

Согласно приказу, привлекать военнослужащих к задачам запрещено до выполнения двух обязательных условий:

зачисление в списки личного состава соответствующей воинской части;

зачисление на все виды довольствия.

"По возвращении в службу военнослужащего должны занести в списки личного состава воинской части и обеспечить всеми видами обеспечения. Только после этого его можно привлекать к боевым, специальным или разведывательным задачам", - пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан.

Правило распространяется на выполнение боевых и особых задач в районах военных либо боевых действий, на временно оккупированных территориях и территории РФ. Также оно касается разведывательных задач, выполняемых в условиях военных или боевых действий.