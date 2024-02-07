Когда состоится "Рамштайн-19": в НАТО назвали дату

Министры обороны членов Североатлантического альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года.

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля.

"Дополнительная информация об этой встрече будет опубликована здесь позже", - добавили в НАТО.

"Раммштайн-18"

23 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что требуется ВСУ для совершения прорыва.