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Когда состоится "Рамштайн-19": в НАТО назвали дату

Архивное фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу НАТО.

Министры обороны членов Североатлантического альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. 

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля. 

"Дополнительная информация об этой встрече будет опубликована здесь позже", - добавили в НАТО.

"Раммштайн-18"

23 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что требуется ВСУ для совершения прорыва.

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