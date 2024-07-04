Когда в Украине запустят Единый туристический реестр и зачем он нужен

Основное о Едином туристическом реестре

Согласно постановлению Кабинета министров №754 от 28 июня 2024 года "Некоторые вопросы ведения Единого туристического реестра", речь идет об информационно-коммуникационной системе, которая будет обеспечивать учет:

субъектов туристической деятельности

объектов туристической инфраструктуры

статистической информации в сфере туризма и курортов

Такой учет будет вестись путем создания, сбора, размещения, накопления, обработки реестровых данных, предоставления регистровой информации, защиты, электронного информационного взаимодействия, обнародования и обмена информацией и документами в электронной форме.

"Установить, что датой начала функционирования Единого туристического реестра является 1 января 2025", - говорится в документе.

При этом обеспечение ведения реестра возлагается на Государственное агентство развития туризма.

По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, порядок ведения Единого туристического реестра (ЕТР) определяет:

его структуру, функционирование и администрирование

процедуру формирования и внесения информации о субъектах туристической деятельности

электронное (техническое и информационное) взаимодействие между публичными электронными реестрами, другими электронными информационными ресурсами, автоматизированными системами

обнародование информации

"Реестр предназначен для создания равных возможностей на рынке туристических услуг и обеспечения хозяйствующих субъектов, государственных органов, органов местного самоуправления, а также других лиц достоверной информацией о субъектах туристической деятельности и объектах туристической инфраструктуры", - уточнил нардеп в своем Telegram.

Туристическая сфера нуждается в цифровизации (иллюстрация: freepik.com)

Кому и для чего нужен Единый туристический реестр

"Когда в 2020 году новосозданное Государственное агентство развития туризма получило от коллег из Министерства экономики Украины лицензионные дела и документы, касающиеся категоризации гостиниц, в строительных мешках, стало понятно, что цифровизация сферы является насущной необходимостью", - рассказала в комментарии РБК-Украина глава Госагентства Марьяна Олеськив.

Тогда Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) начало активно сотрудничать с профильным Комитетом ВРУ по гуманитарной и информационной политике - чтобы изменить отрасль к лучшему и установить для тех, кто имеет к ней отношение, понятные и справедливые правила.

"Именно эти наработки легли в основу нового закона "О туризме", в котором прописано наше видение Единого туристического реестра", - уточнила глава ГАРТ.

Она объяснила, что туроператоры благодаря ЕТР смогут:

подавать необходимые для лицензии документы в цифровом формате (в том числе и финансовую гарантию, которая будет верифицироваться банками и страховыми компаниями)

легко обновлять лицензию каждый год

Отели и другие средства размещения смогут в ЕТР регистрироваться и получать соответствующие категории.

"Там же они смогут предоставлять полную информацию о том, сколько посетителей в тот или иной период они принимали", - добавила Олеськив.

В то же время рядовые украинцы смогут:

видеть в реестре отели, которые действительно категоризированы

отслеживать всех туристических операторов, чья лицензия является действующей

"Если этой информации нет, то название компании или гостиницы будет светиться красным", - отметила глава Государственного агентства по развитию туризма.

Для того чтобы запустить ЕТР в работу, чиновники должны принять проект постановления о порядке ведения Единого туристического реестра, который разработали специалисты ГАРТ.

"Как только все бюрократические процедуры будут завершены, ЕТР будет запущен в работу", - отметила Олеськив.

По ее словам, после запуска реестра разработанная система позволит гостиницам в электронном виде подавать документы на категоризацию, а туроператорам - представлять свои статистические отчеты.

"Как только будет принят новый закон "О туризме", ЕТР сможет функционировать полноценно - как удобный инструмент, облегчающий работу всех участников туристического рынка и позволяющий государству осуществлять мониторинг их деятельности с одной стороны, помогая и защищая - с другой", - подытожила глава ГАРТ.