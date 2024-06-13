Европа в лидерах. Какие страны мира стали самыми популярными среди туристов

Всемирная туристическая организация ООН отследила, какие страны больше всего тратят на туристическую отрасль, больше всего зарабатывают на туризме и какие направления в мире стали наиболее посещаемыми и популярными.

РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, какие страны тратят больше средств на развитие туризма и куда путешественники едут чаще всего.

Германия, Италия, Британия: кто потратил на туризм больше всего

Немецкие, британские и итальянские туристы тратят на путешествия больше денег, сообщает Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO). Европейские страны лидируют в рейтинге по нескольким категориям.

Больше всего потратили китайские туристы: общая сумма в 2023 году составила около 183 миллиардов евро. Открыв границы для международных поездок после пандемии COVID, туристы из Китая в путешествиях опередили американцев, которые в прошлом году потратили 114 миллиардов евро. Годом ранее первое место заняли туристы из США.

Немцы были третьими, потратив 104 миллиарда евро, а британцы заняли четвертое место со 102 миллиардами евро. Канада, Италия, Индия, страна-оккупант Россия и Корея завершают список стран, потративших больше всего на туризм в 2023 году, а Италия перескочила с 10-го на седьмое место.

Фото: Германия входит в рейтинг стран, чьи путешественники тратят на туризм больше всего (unsplash.com)

Какие страны зарабатывают на туризме больше всего

Что касается доходов от туризма, то рейтинг возглавляют США. Страна заработала 164 млрд евро в 2023 году. За Штатами следуют Испания, заработавшая 86 миллиардов евро, Великобритания с 69 миллиардами евро, Франция с 64 миллиардами евро и Италия с 52 миллиардами евро.

Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Австралия, Канада, Япония, Германия, Саудовская Аравия, Макао (Китай), Индия и Мексика завершают список.

Какие страны чаще всего посещают туристы?

Две европейские страны заняли первые места по количеству иностранных путешественников. Франция в очередной раз стала самой посещаемой страной в мире: там за год побывало 100 миллионов иностранных туристов.

Ожидается, что эти цифры повторятся и в 2024: Олимпийские игры в Париже состоятся в июле и августе, и на них приедет много путешественников. Второе место заняла Испания с 85 миллионами гостей.

Фото: Китай стал одной из стран, куда путешественники едут чаще всего (unsplash.com)

В общей сложности семь из 10 самых посещаемых мест оказались именно в Европе. Закрывают список самых посещаемых стран Италия, Германия и Австрия. Это делает Европу одним из самых востребованных регионов. Европа привлекает наибольшее количество иностранных посетителей по всему миру.

Китай также был очень популярным направлением в течение многих лет, но количество посетителей страны резко упало после того, как были введены строгие требования по въезду во время COVID-19. Они упали с 65,7 миллионов в 2019 году до 35,5 миллионов в 2023 году.