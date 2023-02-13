Когда в Украине появится электронная гривна. В Минцифры анонсировали "пилот"

"Он развивается, недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств", - рассказал министр.

Федоров сообщил, что написал письмо Нацбанку о том, что нужно ускорить процесс развития электронной гривны.

"По законодательству, в 2024 году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий. Поэтому идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом, это тоже безвозвратно произойдет", - сказал он.