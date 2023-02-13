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Когда в Украине появится электронная гривна. В Минцифры анонсировали "пилот"

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Александр Белоус

Минцифры хочет ускорить процесс развития электронной гривны. Согласно законодательству, пилотный проект должен стартовать в 2024 году.

Об этом в интервью рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Он развивается, недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств", - рассказал министр.

Федоров сообщил, что написал письмо Нацбанку о том, что нужно ускорить процесс развития электронной гривны.

"По законодательству, в 2024 году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий. Поэтому идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом, это тоже безвозвратно произойдет", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует начать введение электронной гривны. Соответствующий пункт содержится в Стратегии НБУ до 2025 года.

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