Когда в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы по новому календарю

Когда Покрова по новому календарю

Церковная реформа предусматривает смещение дат фиксированных праздников на 13 дней, соответственно Покров Пресвятой Богородицы по новому стилю теперь отмечают 1 октября. Отметим, что по старому стилю этот праздник отмечали 14 октября.

Добавим также, что некоторые православные приходы, еще не перешедшие на новый церковный календарь, могут это сделать до 2025 года. Переходный период им предоставили для более плавной перестройки на новые даты праздников.

Как и когда появился праздник

Есть две версии происхождения праздника. Согласно славянской, во второй половине IX века войско древних русов во главе с Аскольдом окружило Царьград (Константинополь). Жители города, опасаясь захватчиков, обратились с молитвами к Богородице.

Предания свидетельствуют, что святая предстала перед людьми и покрыла их своим покровом (омофором), закрыв их от глаз врагов. Аскольд настолько был потрясен чудом, что сам решил принять христианство.

По другой версии, в 910 году Византия вела войну с сарацинами-мусульманами. Враги были уже близ Константинополя и угрожали жителям города. Те собрались во Влахернской церкви для молитвы, тогда святой Андрей Блаженный увидел Пресвятую Богородицу, которая своим покровом покрыла верующих.

В Киевской Руси Покров начали отмечать с 1165 года. Хотя он не относится к двунадесятым важнейшим праздникам Православия, в украинском календаре он является большим "головы" праздником.

Какие традиции Покровы

В этот праздник верующие ходят в церковь, ставят свечи перед иконами Девы Марии и молятся к ней, прося защиты на весь год. Церковь запрещает в этот день выполнять тяжелую домашнюю работу, поскольку Покров является большим праздником.

В прежние времена считали, что этот день благоприятный для свадеб. В народе верили, что браки, заключенные на Покровы, будут особенно удачными и крепкими. Также существовало поверье, что если на Покров выпадает снег – будет много свадеб.

Девушки, которые хотели выйти замуж, у Пресвятой Богородицы на праздник просили помощи в замужестве и счастливой семейной жизни.

До Покровы хозяева должны были завершить все полевые работы и готовиться к зиме. После праздника уже не выгоняли коровы на пастбище, хотя верили, что еще наступит бабье лето. Хозяйки в этот праздник на рассвете разжигали в печи и произносили "Покров, натопи хату без дров!" или "Загоняю тепло в дом, чтобы нам всем не болеть!". Так люди верили, что дом всю зиму будет в тепле.

Также на Покрове была традиция – богатые люди готовили обеды, на которые приглашали бедных и старцев.

Особенно Покрову чтили на Сечи, козаки считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей, поэтому главные церкви всегда были в честь нее.

Козацкая икона Покровы Пресвятой Богородицы (фото: Википедия)