Когда Украина сможет вступить в ЕС: в правительстве дали прогноз

Как отметила Стефанишина во время совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой, в течение последнего года Украина готовилась к началу переговоров независимо от того, будет ли это решение принято или нет.

"Мы провели самооценку, селф-скрининг. Это официальная процедура, которая начнется после открытия переговоров. Она обычно длится три года. Два - это очень быстрый период. Три года - четыре, возможно, больше. Мы уже эту работу сделали и имеем решение ЕК, которое можно выполнять прямо сейчас", – сказала она.

По ее словам, несмотря на дальнейшие политические моменты, связанные с переговорами, Украина уже начинает готовиться, начинается скрининг и подготовка переговорной рамки. "Украина сама определяет динамику. И до тех пор пока Украина будет двигаться активно, думая на 10 шагов вперед, к тем мерам мы можем быть спокойными", - отметила Стефанишина.

"Я тоже всегда говорила два года. Но в своем понимании я имела в виду два года после начала переговоров. Я вижу, что Украине реально за два года выполнить свою домашнюю работу", - добавила она.

Переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, Украина в 2022 году получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В своем отчете 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для начала переговоров требуется согласие всех лидеров.

Подробно о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.