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Когда Украина получит кредитную программу МВФ: прогноз НБУ

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Национальный банк Украины рассчитывает на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году. Это может произойти после того, как будут подведены первые итоги мониторинговой программы, одобрение которой ожидается в конце текущего года.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил замглавы НБУ, результатом миссии МВФ, которая начала работу 11 ноября, должна стать договоренность на уровне персонала по мониторинговой программе.

"Мониторинговая программа должна заложить основу нашей макроэкономической политики и фундамент для получения финансирования от других международных партнеров. А также эта мониторинговая программа должна стать переходным мостиком к полноценной программе с МВФ, которая будет предусматривать предоставление финансирования", - сказал он.

При этом МВФ будет отслеживать количественные параметры, и показатели эффективности, которые будут похожи на те, которые Украина традиционно имела в программах stand-by и в программах расширенного финансирования, сообщил замглавы НБУ.

"Мы надеемся, что первый пересмотр этой мониторинговой программы в начале следующего года станет основой дискуссии по запуску полноценной программы с финансированием", - сказал он.

Говоря о параметрах будущей программы, Николайчук заявил, что они будут стандартными для стран, поддерживаемых МВФ.

При этом он считает, что сейчас говорить об объемах финансирования от МВФ не столь важно.

"Нам важнее, чтобы программа дала нашим другим международным партнерам определенный уровень доверия, комфорта и позволила привлекать от них гораздо большие суммы, необходимые в том числе для того, чтобы получить 38 млрд долларов, которые заложены в бюджет в виде внешнего финансирования", - добавил Николайчук.

Напомним, 11 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине приступила к работе в онлайн режиме. Результатом должно стать внедрение мониторинговой программы.

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