Когда Украина получит помощь ЕС и почему сократили транш: ответ Брюсселя

Об этом сказал Хенрик Витфельт, руководитель отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики Представительства ЕС в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию ЦЕС .

ЕС уже выплатил Украине более половины обещанных средств

По словам Витфельта, в рамках Ukraine Facility Украина уже получила 19,6 млрд евро из общей суммы в 38 млрд. Финансирование рассчитано на четыре года, но первые выплаты были сосредоточены в начале программы.

"Если августовский транш будет одобрен Советом ЕС, общая выплата достигнет 23 млрд евро", - отметил Витфельт.

Заявка на выплату за первый квартал в размере 3 млрд евро была подана Украиной в июне с опозданием. В данный момент она рассматривается Еврокомиссией и передана в Европейский совет, сказал он.

Украина частично выполнила индикаторы

Из 4,5 млрд евро, заложенных на первый квартал, Киев получит меньшую сумму из-за невыполнения трех индикаторов. Однако один из них - закон об ARMA - уже подписан президентом, что позволит включить его в будущую выплату, сообщил чиновник.

"На выполнение индикаторов у Украины есть до 12 месяцев после окончания квартала", - подчеркнул Витфельт.

При этом около 600 млн евро будут добавлены к выплате за второй квартал.

"Логика методологии частичной выплаты такова: общая сумма за квартал (например, 4,5 млрд за первый квартал) делится на количество индикаторов (их было 16), при этом для законов сумма удваивается. Вот почему, например, за один закон - 600 млн.

Во втором квартале общий объем меньше - всего 11 индикаторов, а сумма - менее 2 млрд евро, один закон "стоит" около 200 млн.

ЕС также ожидает прогресса по другим индикаторам - особенно по Высшему антикоррупционному суду и закону о децентрализации. Брюссель понимает сложность политического процесса.

ЕС готов адаптировать план под реалии

"Украинский план - это амбициозная программа экономического роста", - заявил представитель ЕС. В Брюсселе признают: часть реформ задерживается по объективным причинам, включая войну и технические сложности.

Обсуждается пересмотр плана до подачи заявки на третий транш. Это позволит учесть изменения в графике выполнения индикаторов и усилить эффективность инвестиций, особенно в инфраструктуру.

"Важно, чтобы Украина развивала системы, способные реализовывать подобные программы в будущем", - добавил Витфельт. Он отметил, что Ukraine Facility стал моделью для будущих многолетних программ ЕС.

Брюссель требует продолжения антикоррупционных реформ

По словам Витфельта, ЕС обеспокоен последними событиями вокруг антикоррупционных органов. "Радует, что ключевые защитные механизмы восстановлены, но реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться", - подчеркнул он.

Брюссель видит задержки по ряду индикаторов. Однако Евросоюз признает, что реализация программы идет в новых условиях и требует гибкости от обеих сторон.