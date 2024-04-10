Когда примут новый закон о мобилизации в Украине: что известно о сроках

Народные депутаты в среду, 10 апреля, начали рассмотрение законопроекта о мобилизации в Украине. Ожидается, что он будет принят до конца недели.

О том, как нардепы рассматривают законопроект – в материале РБК-Украина .

Когда впервые заговорили о законопроекте

Кабинет министров 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Из-за ряда замечаний он был отозван 11 января.

А уже 30 января в Раду был внесен обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение. Нардепы 7 февраля поддержали данный законопроект в первом чтении.

В то же время они тогда предложили более 4000 тысячи поправок, которые должен рассмотреть комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Рассмотрение поправок к законопроекту

Первое заседание Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности на котором рассматривали правки к законопроекту о мобилизации в Украине состоялось 27 февраля. Ведь народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Позже секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что нардепы подали всего 4195 правок. Однако многие из них дублировались, а часть были разные по форме, но совпадали по сути.

Поэтому в комитете решили разбить поправки на основные блоки, например, ограничение прав, демобилизация и тому подобное.

Однако при рассмотрении поправок комитет ВРУ отклонил из законопроекта норму о блокировании счетов уклонистов. Но норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена.

29 марта Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все поправки, поданные нардепами к законопроекту о мобилизации.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении

9 апреля Комитет Верховной рады по вопросам по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил работу над правками к законопроекту о мобилизации. А уже в среду, 10 апреля, Верховная рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации №10449 во втором чтении.

Депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту около 14:40. Однако заседание Верховной рады может продлиться до позднего вечера или до ночи. Затем будет объявлен перерыв до утра 11 апреля. В случае, если сегодня нардепы успеют пройти отклоненные правки, начнется рассмотрение тех, которые одобрил комитет.

Уже после этого состоится голосование по принятию законопроекта.

Когда вступит в силу

Ожидается, что нардепы примут законопроект до конца недели. После этого документ будет направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон о мобилизации вступит в силу через месяц после того, как его подпишет Зеленский.

Подробно о том, каким будет новый закон о мобилизации, читайте в материале РБК-Украина.