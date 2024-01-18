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Когда Турция, Болгария и Румыния начнут разминировать Черное море: прогноз посла Украины

Фото: Василий Боднар, посол Украины в Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция, Болгария и Румыния, вероятно, начнут реализацию меморандума, который предусматривает разминирование Черного моря, уже летом этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василя Боднара во время брифинга.

Он рассказал, что для того, чтобы три страны НАТО начали разминирование Черного моря, они должны ввести в действие подписанный между ними меморандум. Румыния уже сделала это, Болгария выполняет внутреннегосударственные процедуры, а Турция должна ратифицировать меморандум - этим занимается парламент. 

По словам Боднара, сейчас власти Турции делают все возможное для того, чтобы в ближайшие месяц-два согласовать и ратифицировать документ. 

"Наиболее вероятно, что выход кораблей в море состоится где-то в летние месяцы, ареал охвата - это международные воды. Условно говоря, если мы проведем линию от Одессы до Босфора, то к западу от этой линии. То есть можно считать, что от прежней линии зернового коридора к западу до территориальных вод Румынии, Болгарии и Турции", - уточнил посол. 

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы присоединиться к меморандуму. Для этого предложили условие, что участие кораблей нашей страны в инициативе будет возможно только после завершения войны, чтобы они не были объектами атак. 

"В то же время, обмен информацией и другое сотрудничество возможно в других временных рамках. Об этом мы будем вести переговоры непосредственно во время встреч", - отметил дипломат. 

Что предшествовало

Напомним, еще на прошлой неделе Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум, который предусматривает противодействие морским минам в Черном море

Таким образом, страны создадут целевую группу по противоминной деятельности в акватории моря. Это необходимо, чтобы сделать судоходство более безопасным. 

 

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Чорне мореРумынияБолгарияТурция