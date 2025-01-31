Когда цены в Украине достигнут пика: обновленный прогноз НБУ

Как отмечается в отчете, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12,0% в годовом измерении, что превысило предыдущий прогноз НБУ за октябрь (9,7%).

По данным НБУ, высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами, прежде всего связанными с эффектами худших прошлогодних урожаев.

Вместе с тем усиливалось и фундаментальное ценовое давление. Об этом свидетельствует дальнейшее ускорение базовой инфляции (до 10,7% г/г в декабре), в частности из-за стремительного роста цен на услуги (12,5% г/г в декабре). Такая ценовая динамика обусловлена увеличением расходов бизнеса на сырье, материалы и электроэнергию, а также повышением зарплат на фоне сохранения дефицита кадров, пояснили в центробанке.

"В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти из-за влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных затрат бизнеса. Инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, инфляция достигнет 14,3% в конце I квартала, а уже в конце II квартала будет 13,6%, в конце III квартала - 12%, в конце IV квартала - 8,4%.



пунктирная линия на графике означает предыдущий прогноз

"Ожидается, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году - до цели 5%. Этому, в частности, будут способствовать меры процентной и валютно-курсовой политики НБУ, а также высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление", - говорится в обзоре.