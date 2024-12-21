Когда страховщики могут отказать в выплатах по автогражданке и что делать: объяснение адвоката

Страховые компании имеют право отказать в выплате только в случаях, предусмотренных законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Среди причин отказа:

Виновник ДТП обращается за выплатой. Если заявитель своими действиями вызвал ДТП, и это подтверждено соответствующим постановлением суда или приговором, выплата страховки не осуществляется.

Если заявитель своими действиями вызвал ДТП, и это подтверждено соответствующим постановлением суда или приговором, выплата страховки не осуществляется. ДТП связано с уголовным правонарушением. В таких случаях выплаты осуществляет не страховщик, а Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

В таких случаях выплаты осуществляет не страховщик, а Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Незарегистрированное ДТП. Если пострадавший не составил европротокол или не вызвал полицию для фиксации происшествия, это может стать основанием для отказа.

Если пострадавший не составил европротокол или не вызвал полицию для фиксации происшествия, это может стать основанием для отказа. Пропущены сроки обращения. За возмещением за нанесенный ущерб имуществу нужно обратиться в течение года, а за вред здоровью - в течение трех лет.

Ирина Ан отмечает, что это исчерпывающий перечень оснований для отказа. Страховщик обязан оформить отказ письменно. В то же время такие факторы, как отсутствие средств у страховщика или несогласие с размером ущерба, не являются законными основаниями для отказа.

Как обжаловать отказ

Адвокат отмечает, что в случае отказа в выплате, лицо имеет право обжаловать решение страховой компании. Самый результативный способ обжалования - это обращение с соответствующим иском в суд. Для подачи иска в суд необходимо иметь на руках все документы, подтверждающие правомерность требований:

постановление суда в отношении виновного лица

копию страхового полиса виновника

расчет нанесенного ущерба

доказательства обращения за страховой выплатой

письменный отказ страховщика

Если нарушения процедуры страховщиком были значительными дополнительно рекомендуется обратиться с соответствующей жалобой на неправомерные действия страховщика в МТСБУ.

"Отказ в выплате по автогражданке - это не конец борьбы за компенсацию. Важно своевременно действовать и правильно оформить все документы, чтобы достичь справедливости", - заключает адвокат.