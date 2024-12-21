Когда страховщики могут отказать в выплатах по автогражданке и что делать: объяснение адвоката

Отказ в выплате по полису автогражданки - редкое явление, ведь законодательство четко определяет исключительные основания для таких действий страховщика. Однако это возможно в нескольких случаях.
Когда страховщики могут отказать в выплатах по автогражданке, РБК-Украина узнало у адвоката, руководителя практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирины Ан.
Страховые компании имеют право отказать в выплате только в случаях, предусмотренных законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".
Среди причин отказа:
Ирина Ан отмечает, что это исчерпывающий перечень оснований для отказа. Страховщик обязан оформить отказ письменно. В то же время такие факторы, как отсутствие средств у страховщика или несогласие с размером ущерба, не являются законными основаниями для отказа.
Адвокат отмечает, что в случае отказа в выплате, лицо имеет право обжаловать решение страховой компании. Самый результативный способ обжалования - это обращение с соответствующим иском в суд. Для подачи иска в суд необходимо иметь на руках все документы, подтверждающие правомерность требований:
Если нарушения процедуры страховщиком были значительными дополнительно рекомендуется обратиться с соответствующей жалобой на неправомерные действия страховщика в МТСБУ.
"Отказ в выплате по автогражданке - это не конец борьбы за компенсацию. Важно своевременно действовать и правильно оформить все документы, чтобы достичь справедливости", - заключает адвокат.
Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вступит в силу новый закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Он предусматривает ряд существенных изменений: электронные полисы, повышение страховых лимитов, стоимость полиса будет зависеть от наличия нарушений или ДТП в прошлом, а также водители смогут самостоятельно выбирать СТО или получать денежную компенсацию. В случае банкротства страховщика выплаты обеспечит МТСБУ.
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