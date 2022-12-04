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Когда столица перейдет на плановые отключения света: что говорят в КГГА

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Киев, Воскресенье 04 декабря 2022 11:18
Когда столица перейдет на плановые отключения света: что говорят в КГГА Фото: столица может снова вернуться к плановым отключениям света уже в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Киев может вернуться к плановым отключениям света уже достаточно скоро. По состоянию на сейчас, ситуация постепенно стабилизируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева в эфире телемарафона.

"С положительного - это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу поочередно отключают, но уже небольшие объемы - до 25% города" , - акцентировал Пантелеев.

По его словам, это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потреблением электроэнергии в выходные по сравнению с показателями в будние дни.

"Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируюсь. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует достаточно большого времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше", - рассказал Пантелеев.

Впрочем, он подчеркнул, что пока точно спрогнозировать дату перехода на плановые отключения очень сложно.

"Но, такая тенденция есть и мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения", - подытожил замглавы КГГА.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве и области продолжаются экстренные отключения света, поэтому стабилизационные графики пока не действуют.

Добавим, по прогнозам ДТЭК, Киев уже в течение недель может вернуться к графикам отключений электроэнергии, но при условии, что Россия не прибегнет к новым массовым обстрелам.

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