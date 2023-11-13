Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз: ответ Кулебы

Чиновник отметил, что "переговоры вряд ли начнутся на Рождество", поскольку в Европе принято с 20-го числа праздновать и уходить в отпуск.

"Мы говорим о начале переговоров непосредственно уже в начале следующего года. Но "в начале" в широком понимании, а не в первый месяц", - рассказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что есть четкое понимание временных рамок, когда для переговоров будет "самый первый случай".

"Намек содержится в решении самой Европейской комиссии, где написано, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет про выполнение Украиной тех пожеланий, которые содержатся в нынешнем отчете. Поэтому это ориентир, но и намек со стороны самой Европейской комиссии", - добавил Кулеба.

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-членов на пути в Европейский союз.

В этом документе ведомство рекомендовало начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, наша страна выполнила уже 90% всех условий для этого.

При этом для начала переговоров соответствующую инициативу должны поддержать все лидеры стран ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Венгрия уже объявила о том, что не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.