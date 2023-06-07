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Когда Россия будет готова к мирным переговорам: оценка экс-посла США в Украине

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Среда 07 июня 2023 11:38
Когда Россия будет готова к мирным переговорам: оценка экс-посла США в Украине Фото: Уильям Тейлор, экспосол США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Сегодня Украина и Российская Федерация не готовы садиться за стол переговоров. Однако, в случае успеха контрнаступления, ситуация по переговорам может измениться.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

"Опять же мы увидим, что будет с этим контрнаступлением. Если оно окажется очень успешным, Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) может передумать. У него может не быть выбора, кроме как передумать. Не думаю, что сейчас они готовы к переговорам. Путин не готов. Украина не готова. Украина считает, что есть возможность для успеха контрнаступления. Я думаю, что время для переговоров наступит позже", - рассказал посол.

Тейлор отметил, что именно ситуация на поле боя будет определять как скоро Россия и Украина сядут за стол переговоров.

Переговоры с Россией

По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед началом полномасштабного вторжения России, мировые лидеры провели многочисленные часы переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в попытке предотвратить катастрофу. Однако глава Кремля избрал другой путь. По словам президента, тот, кто несет смерть, должен просить о помиловании, и тогда придет время для трибунала.

Президент также заявил, что он не будет садиться за стол переговоров с Путиным, пока Россия не выведет свои войска из Украины. Зеленский настаивает на том, что место российского диктатора - в Международном суде в Гааге, где его ждет трибунал.

В частности, в октябре 2022 года президент принял решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором отмечена невозможность какого-либо диалога с Путиным, а союзники Украины обещали не проводить переговоры об Украине без ее присутствия.

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