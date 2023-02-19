Когда родные в оккупации. Для украинцев создали приложение Dobre: что это и как пользоваться

Что известно о приложении

Как пояснили в ведомстве, новая программа позволяет не беспокоить находящихся в оккупации родных, постоянными звонками и вопросами по типу "Как ты?".

В частности, эту информацию можно получить автоматически и в любое время.

Как это работает?

Минреинтеграции привело краткую инструкцию механизма приложения Dobre, а именно:

В приложении абонент создает базу контактов, которым передает свой статус.

"Зеленый" показывает, что у человека все хорошо, а "красный" сигнализирует об опасности и необходимости помощи. От них получает подобную информацию.

При этом пользователь может самостоятельно настраивать периоды, когда будут приходить уведомления о статусе его контактов.

Если за установленный интервал времени они не обновляют информацию о себе, все контакты получат уведомление о возможном возникновении проблемы.

Загрузить приложение можно на Android и iOS.

Напомним, ранее в Украине запустили платформу "Позвони Своим", она позволяет бесплатно позвонить по телефону близким и родным, которые находятся на временно оккупированной территории, где проблемы с мобильной связью и интернетом.

Добавим, также мы писали, что россияне на оккупированной территории Донецкой области начали блокировать Google, Zoom и Viber. Ранее сообщалось, что захватчики хотят ограничить доступ к мобильному интернету.

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