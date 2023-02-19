RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда родные в оккупации. Для украинцев создали приложение Dobre: что это и как пользоваться

Фото: в Украине создали приложение, которое сообщает о состоянии безопасности ваших близких (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине создали приложение Dobre, с помощью которого можно узнать о состоянии безопасности ваших близких с оккупированных или опасных территорий. Оно работает даже при слабом сигнале сети оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Что известно о приложении

Как пояснили в ведомстве, новая программа позволяет не беспокоить находящихся в оккупации родных, постоянными звонками и вопросами по типу "Как ты?".

В частности, эту информацию можно получить автоматически и в любое время.

Как это работает?

Минреинтеграции привело краткую инструкцию механизма приложения Dobre, а именно:

  • В приложении абонент создает базу контактов, которым передает свой статус.

"Зеленый" показывает, что у человека все хорошо, а "красный" сигнализирует об опасности и необходимости помощи. От них получает подобную информацию.

  • При этом пользователь может самостоятельно настраивать периоды, когда будут приходить уведомления о статусе его контактов.

Если за установленный интервал времени они не обновляют информацию о себе, все контакты получат уведомление о возможном возникновении проблемы.

Загрузить приложение можно на Android и iOS.

Напомним, ранее в Украине запустили платформу "Позвони Своим", она позволяет бесплатно позвонить по телефону близким и родным, которые находятся на временно оккупированной территории, где проблемы с мобильной связью и интернетом.

Добавим, также мы писали, что россияне на оккупированной территории Донецкой области начали блокировать Google, Zoom и Viber. Ранее сообщалось, что захватчики хотят ограничить доступ к мобильному интернету.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зв'язокдодатокмобильний зв'язок