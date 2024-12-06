Когда вещей много: выбираем багажник на крышу авто

Наверное, мы огорчим многих автомобилистов, но это факт: при выборе багажника на крышу машины владелец сталкивается с большим количеством ограничений. И далеко не всегда может выбрать то, что ему хочется. Но, как говорится, определенное поле для маневра у него есть.

Что главное при выборе верхнего багажника

Собственно, выбирать придется по двум направлениям: тип крепления багажника к машине и тип размещения поклажи в багажнике. Способ крепления багажника на крышу зависит от нюансов автомобиля, то есть от конструкции его верхней части (не только собственно крыши).

Крепление на водосточный желоб. Самый древний, но один из самых универсальных способов. Если эти желобки есть на машине, к ней подойдет любой универсальный багажник, при чем зафиксировать его можно будет в любой точке крыши. Недостатки способа: машин с желобками теперь мало, плюс есть вероятность поцарапать их креплениями багажника.

Крепеж на специальные точки крыши. Многие нынешние авто имеют на месте стыка крыши и боковины (над дверью) усиленные зоны именно для крепления багажника. Способ хорош, но требует согласования точки крепления и геометрии кронштейна багажника, потому что не каждый багажник впишется между указанными точками.

Крепление на рейлинге. Удобный и универсальный вариант, важный минус которого – он доступен только тем, кто имеет эти продольные "рельсы" на машине. , велосипеды и т.д. Еще один минус –груз здесь размещается выше над машиной, а это негативно отражается на ее. управляемости.

За край дверного проема. Несколько сомнительный способ отдаленно похож на фиксацию к водосточным желобам: багажник словно цепляется за край крыши в дверном проеме. Прежде чем приобрести такую систему, убедитесь, что форма кронштейнов соответствует профилю боковины в месте прилегания. А еще вам придется следить, чтобы в местах крепления машина не поцарапалась; Естественно, детали багажника в указанных точках обязаны иметь защитные резиновые либо пластмассовые подложки.

Куда складывать багаж на крыше

Ввиду скорости движения современных авто, можно понять, насколько важно правильное размещение и крепление поклажи на крыше. К счастью, здесь владелец имеет больше свободы.

Стальная корзина . Корзина это официальное название, а на самом деле чаще всего речь идет о площадке из металлических прутков с низким забором. Груз придется крепко привязывать и защищать от непогоды и злоумышленников. Весомый плюс корзины в том, что расположить в нем можно почти что угодно.

Пластиковый кофр. Плотно закрытый пенал лучше защищает багаж от осадков, преступников и потоков воздуха. На расход горючего этот гладкий футляр тоже оказывает влияние положительно (по сравнению с другими багажниками). Относительно минусов – высокая цена, ограничение габаритов багажа, а еще владельцу нужно придумать, где держать это устройство, когда оно не используется.

Поперечные рейки для рейлингов. Вообще эти перекладины являются частью многих багажных систем – они являются основой для кофра, той же корзины или креплений велосипедов. Но есть случаи, когда эти детали служат самодостаточным багажником – в зависимости от того, что перевозится.

Будьте уверены, что при покупке верхнего багажника в магазине вам также расскажут несколько дополнительных опций, например, об устройствах для защиты багажа и багажника от кражи. Имейте такие девайсы в виду, если будете покупать багажник из рук. Еще один нюанс – удобство крепления багажника к машине, то есть возможность сделать это самостоятельно без помощника.

Если коротко

Приобретая багажник на крышу машины, учитывайте и ваши потребности, и финансовую сторону дела, а также еще один аспект. Закрепленный на крыше машины тяжелый предмет потенциально может представлять угрозу окружающим – недаром во многих странах его использование обусловлено наличием специальных сертификатов и разрешений от автопроизводителя (официального дилера). Следовательно, избегайте вариантов, при которых ваш верхний багажник будет держаться не очень надежно – в таком случае лучше отказаться от него вообще.