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Когда придет потепление? Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

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Украина, Четверг 16 марта 2023 19:00
Когда придет потепление? Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни Фото: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в ближайшие дни в Украине будет достаточно разнообразной. А "роскошное тепло" придет уже с середины следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По данным синоптика, в ближайшие четыре дня погода будет следующим:

  • суббота, 18 марта - погода будет холодной, но сухой;
  • воскресенье, 19 марта - погода будет уже теплее и еще с солнцем, лучший день из ближайших для свежего воздуха;
  • понедельник, 20 марта - будет тепло, вплоть до +11...+13 градусов;
  • вторник, 21 марта - придет дождь.

Когда придет потепление?

"С середины следующей недели - роскошное тепло, до +14...+19 градусов!" - констатировала Диденко.

Как сообщалось, в пятницу, 17 марта, несмотря на то, что весна двигается вперед, но иногда зима возвращается. Доказательством этого будут морозы, которые накроют Украину этой ночью, хотя уже днем завтра будет до 9 тепла.

Напомним, хоть и с незначительной задержкой, однако Киев посетила метеорологическая весна.

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