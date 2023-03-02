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Когда начнется контрнаступление ВСУ: что говорят у Залужного

Фото: у Залужного рассказали, когда начнется контрнаступление ВСУ (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 февраля главный консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - генерал-майор Виктор Назаров рассказал, когда начнется украинское контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

На вопрос, когда начнется наступление ЗСУ с целью возвращения большего количества территорий, Назаров ответил, что перед контрнаступлением необходимо содержательно подготовиться и дождаться помощи, которую нам раньше пообещали партнеры.

"Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов", - объяснил главный консультант Залужного.

По его словам современная война – это не просто о технологиях, а прежде всего логистика.

"Каждый генерал должен обращать внимание на свои резервы. Только тогда, когда вопрос логистики будет решен, наступление начнется", - подчеркнул Назаров.

Напомним, на днях секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко рассказал, какое направление для контрнаступления ВСУ самое вероятное.

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