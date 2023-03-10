Когда начнется конкурс на судей КСУ: в Кабмине назвали сроки

Сегодня, 10 марта, на полях второго форума Украина-Франция вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, когда начнется конкурс на судей КСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По словам Стефанишиной, в Украине никогда не было процедур отбора судей Конституционного Суда.

"Мы провели переговоры с Венецианской комиссией, с Европейской комиссией. На сегодняшний день договорились, что модель отбора будет базироваться на модели, как это было по другим судебным органам, в частности Высший совет правосудия. На этом пока договорились. Продолжим говорить с Еврокомиссией с тем, как запустить конкурс", - сказала вице-премьер.

Она сообщила, что начало конкурса по отбору судей Конституционного суда ожидается в конце апреля.