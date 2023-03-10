Когда начнется конкурс на судей КСУ: в Кабмине назвали сроки
Сегодня, 10 марта, на полях второго форума Украина-Франция вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, когда начнется конкурс на судей КСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По словам Стефанишиной, в Украине никогда не было процедур отбора судей Конституционного Суда.
"Мы провели переговоры с Венецианской комиссией, с Европейской комиссией. На сегодняшний день договорились, что модель отбора будет базироваться на модели, как это было по другим судебным органам, в частности Высший совет правосудия. На этом пока договорились. Продолжим говорить с Еврокомиссией с тем, как запустить конкурс", - сказала вице-премьер.
Она сообщила, что начало конкурса по отбору судей Конституционного суда ожидается в конце апреля.
Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная рада приняла закон, изменяющий порядок отбора судей Конституционного суда.
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