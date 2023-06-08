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Когда начнет спадать вода после подрыва Каховской ГЭС: в правительстве озвучили сроки

Фото: в Кабмине рассказали, когда ожидать спад воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вода после подрыва россиянами Каховской ГЭС еще будет прибывать. Спад уровня воды в Херсонской области ожидается после 20-х чисел июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого в эфире телемарафона.

"Затопление происходит как правого берега в Херсонской области, так и левого, который сегодня оккупирован российскими террористами. Соответственно доступ туда (на левобережье - ред.) пока не возможен. Также, по нашим прогнозам, еще несколько дней вода будет прибывать. Затем она будет стоять, и где-то ближе к 20-м числам июня вода начнет спадать", - отметил он.

Краснолуцкий добавил, что после спада воды можно будет оценить последствия подтопления на территориях, которые сейчас контролирует Украина. В захваченных россиянами районах оценить ущерб можно будет только после полной деоккупации.

Херсонскую область затапливает

Следует отметить, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС больше всего пострадала Херсонская область. Вода затапливает правый и оккупированный левый берег региона.

На подконтрольных Украине территориях проводится эвакуация населения и животных. На оккупированных территориях так называемая "власть" не пытается помочь людям.

По состоянию на 8 июня в Херсонской области затоплено 600 квадратных километров территорий, большинство из них - на левом берегу. Также власти сообщили о первых официальных жертвах - в оккупированных Олешек известно о трех погибших.

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Кабинет Министров УкраиныХерсонХерсонская областьКаховская ГЭС