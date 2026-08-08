"Дроны не заменят пехоту и наоборот": интервью с военным Серафимом Гордиенко

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Сознательный выбор. Серафим Гордиенко пошел на войну в 19 лет– не столько из чувства долга, сколько из воспитания, среды и желания стать частью великого исторического события.

Серафим Гордиенко пошел на войну в 19 лет– не столько из чувства долга, сколько из воспитания, среды и желания стать частью великого исторического события. Дроны и пехота. Гордиенко отмечает, что дроны не могут заменить пехоту, а пехота – дроны: это разные функции войны, потому что именно пехота держит территорию, а дроны дают эффективное средство разведки и поражения.

Гордиенко отмечает, что дроны не могут заменить пехоту, а пехота – дроны: это разные функции войны, потому что именно пехота держит территорию, а дроны дают эффективное средство разведки и поражения. Украинское дроновое преимущество. Силу украинской дроновой индустрии он видит не только в самих аппаратах, но и в системе применения, быстрой адаптации, коммуникации с военными и способности создавать решения в условиях нехватки ресурсов.

Силу украинской дроновой индустрии он видит не только в самих аппаратах, но и в системе применения, быстрой адаптации, коммуникации с военными и способности создавать решения в условиях нехватки ресурсов. Метаромантика. Культурный проект Гордиенко возник из опыта войны и ответить на вопросы "зачем?" Его идея – фиксировать творчество людей в измененном, экстремальном состоянии сознания.

Культурный проект Гордиенко возник из опыта войны и ответить на вопросы "зачем?" Его идея – фиксировать творчество людей в измененном, экстремальном состоянии сознания. Мотивация мобилизованных. Для новых военных, которые приходят уже не в романтизированном состоянии 2022 года, по его мнению, важна честность командиров, нормальные условия службы, справедливое отношение и понятный договор между человеком и подразделением.

"Решение для меня было очевидным"

Серафиму Гордиенко было 12 лет, когда в Украине началась революция достоинства. В 19 уже после начала полномасштабного вторжения он решил идти на войну. Сегодня он военнослужащий ВСУ, основатель культурного проекта "Метаромантика" и член военного мотоклуба MEMORIA. Свое решение пойти воевать он объясняет не столько чувством долга, сколько воспитанием, средой и желанием стать частью великого исторического события.

По словам Гордиенко, в 2022-2023 годах ему даже было странно отвечать на вопрос, почему он ушел на фронт. Тогда это казалось совершенно очевидным.

"Учитывая определенный паттерн моего воспитания, это решение было для меня абсолютно очевидным. Я был воспитан на традиционных ценностях, на христианской этике, которую сам лично избрал. Мне это не навязывали", – говорит он.

Он говорит, что его родители не были религиозными, но дали ему возможность самостоятельно выбрать свой путь. В то же время, важную роль в его становлении сыграло "героическое воспитание": эстетика XIX века, наполеоновская эпоха, кино, литературный эпос, а впоследствии – и реальность украинской борьбы после Революции достоинства.

"Когда все герои твоего детства – это люди, которые так или иначе связаны с борьбой, естественно стать этим героем, как минимум для самого себя", – объясняет он.

Когда началось полномасштабное вторжение, Гордиенко учился во Львове. 24 февраля 2022 года он, по его словам, "убежал из университета", сел в первый поезд в Киев и уже оттуда сообщил родителям, что едет воевать.

"Я уже не советовался. Очень сложно для каждого отца и матери сказать: ну да, езжай себе на войну. Я просто не хотел их ставить в это положение. Они мне формально сказали оставаться во Львове. Но все все понимали. Я уже набрал из поезда и говорю: я еду в Киев воевать. Отец ответил: я так и понял. Желаю тебе удачи".

Тогдашнее состояние он описывает как юношеское, эмоциональное, максималистское и в то же время очень искреннее. В первые месяцы полномасштабной войны, говорит Гордиенко, молодые добровольцы буквально боялись "не успеть" на войну.

"Весной 2022 года мы, молодые ребята, буквально соревновались за то, кто первый попадет в бой, и завидовали тем, кто уже успел, а мы еще нет. Все боялись, что сейчас война закончится, и мы не успеем ничего поделать", – говорит он.

Первые полгода полномасштабного вторжения он был добровольцем и выполнял задачи преимущественно пехотного характера. Работал на минометах, жил примерно в километре от линии фронта, а затем вместе с группой таких же молодых добровольцев решил двигаться в направлении дронов, которые тогда только начинали приобретать большое значение на войне.

К официальному оформлению в ВСУ они подошли уже с боевым опытом. Но из-за возраст – всем было до 21 года – подписать контракт не могли. По словам Гордиенко, их приняли в армию только после персонального приказа тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного.

Фото: Серафим очень пытался попасть в армию в 19 лет (РБК-Украина)

"Нам сказали: мы понимаем, что вы классные ребята, у вас уже есть боевой опыт, но мы не можем нарушить общую директиву. Единственный вариант – если о вас лично напишет приказ Главком. И мы тогда это пробили. По нам четверым сделали персональный приказ. Весь ТЦК был парализован на день: что это за парни, которые так сильно хотят попасть в армию?" – вспоминает Гордиенко.

Тогдашнее состояние, говорит оно, нельзя оценивать сегодняшней логикой. Сейчас война стала более холодной, более рациональной, системной. Но романтизированное состояние 2022 года тоже имело право на существование, потому что именно так часть людей тогда переживала реальность.

Романтизм закончился

Гордиенко считает, что перелом в восприятии войны произошел после Запорожского контрнаступления в 2023 году.

"Я думаю, что романтизм закончился в 2023 году после Запорожского контрнаступления. Если к тому времени динамика боевых действий несла меньше системности, больше эмоционального надрыва и желания скорейшей победы, то после этого мы поняли: война поменялась. Началась война военных машин", – говорит он.

Он объясняет это метафорой "меча и щита". По его мнению, в каждой большой войне способы поражения и способы защиты проходят через дисбаланс и постепенно приспосабливаются друг к другу. Во время Первой мировой войны, говорит он, "меч" значительно опередил "щит": появились более развитые способы убийства, но способы защиты за ними не успевали. Сегодня на украинско-российской войне этот баланс меняется каждые несколько месяцев.

"Сейчас каждые полгода что-то меняется на линии фронта. Они находят меч – мы находим щит. И наоборот. Главный вопрос – чья военная машина скорее сможет это адаптировать и масштабировать", – объясняет он.

Дроны не заменят пехоту и наоборот

Одним из главных украинских "мечей" Гордиенко называет асимметричность действий. Украина, по его словам, уступает России в количестве людей, денег и ресурса, но смогла создать системные средства влияния стратегического уровня уже во время полномасштабного вторжения.

Он отмечает: в вопросе дронов важен не сам аппарат, а система его применения – подразделения, институции, производители, коммуникация с военными, масштабирование, логистика и постоянная готовность изменять продукт под реальные нужды фронта.

"Очень важно, когда мы говорим о мире дронов, важен не дрон как таковой, а его способность использовать та общая систематика, что ты с ним делаешь. Это касается и противника. Противник тоже имел большие достижения, но каждые полгода все меняется. Кто-то становится в более доминирующую позицию, кто-то – в менее", – говорит он.

По мнению Гордиенко, украинская дроновая индустрия сильна именно тем, что создавалась в условиях нехватки времени, людей и ресурса, но с очень четкой общей целью быстро закрыть критическую нишу.

"Эти решения создавались с привкусом творчества на фоне нехватки ресурсов. У нас не было этой способности, у россиян она была. Мы или ее сделаем, или проигрываем в этой нише. И здесь реально никто кроме нас", - говорит он.

Среди сильных сторон украинских производителей и подразделений он называет клиентоориентированность, постоянную коммуникацию с военными, готовность быстро менять средства, масштабироваться и оставаться up to date. Именно это, по его мнению, отличает украинский подход от российского, где значительная часть системы связана с устойчивыми структурами и национализированными предприятиями.

Гордиенко отмечает, что сложившаяся системность частично меняет общий мировой рынок, ведь бюрократическим процедурам и срокам мирного времени украинские производители противопоставляют реальные результаты в самых сложных условиях в мире.

"Если мы говорим за разведку, наиболее известные компании Skyeton, "Укрспецсистемс", "Доверие" (DeDeviRO - ред.) с "Аистами", мидлстрайк - всем известный Firepoint... Сейчас мы можем сказать, что эти ниши уже прочно заняты и эта отчаянность уже перешла в определенную уже системность", - говорит военный.

Он добавляет, что в условиях, когда украинцы показывают результат - тысячи обнаруженных целей дроном Shark, десятки уничтоженных целей беспилотниками Firepoint, соперничать с нами на рынке становится труднее.

В то же время Гордиенко предостерегает от упрощения тезиса, что дроны могут заменить все. По его словам, дроны – это не замена пехоты, а другая функция войны.

"Невозможно заменить пехоту дронами и наоборот. Это разные ипостаси, которые не самодостаточны сами по себе. Пехота не может существовать без поддерживающей инфраструктуры, без огневой поддержки, без дронов. И так же дроны сами по себе являются средствами поражения, средствами разведки, но они не держат территорию", - пояснил он.

По его словам, если война до сих пор мыслится через линию фронта, освобождение или захват территорий, то эту функцию может выполнять только пехота. Дроны же сегодня дают наиболее экономически выгодный эффект поражения, особенно когда речь идет об асимметричных действиях.

Метаромантика

Отдельная важная тема для Гордиенко – метаромантика. Это культурный проект, возникший из опыта войны, но, как он подчеркивает, не только о войне. Для него это один из ответов на вопрос "зачем?" – зачем воевать, зачем быть тем, кто ты, и зачем фиксировать собственное состояние в самых экстремальных обстоятельствах.

"Когда нам будут задавать вопросы "зачем?", мы будем читать стихи", – так, по словам Гордиенко, звучала одна из идейных фраз проекта.

Он объясняет, что человек на войне выходит из зоны комфорта и попадает в экстремальное состояние сознания, в котором многие привычные вещи приобретают другие признаки. Именно в таком состоянии после Киевской кампании, когда он вместе с побратимом Александром Миняевым с позывным Данте уехал добровольцем в Пески, начала рождаться идея "Метаромантики".

Тогда, говорит он, они ехали в Донецкую область с ощущением, что едут на смерть. Вместе с Данте они набили одинаковые папу с фразой откровения Иоанна: "Будь верен до смерти, и ты получишь венец жизни".

"Мы думали, что едем на верную смерть. Это было очень важное состояние, которое уже потом стало фундаментом для проекта "Метаромантика", – говорит Гордиенко.

По его словам, идея проекта возникла после того, как он увидел, как собрат пишет стихотворение под обстрелом.

Фото: Вместе с побратимом Серафим создал целое литературное направление – метаромантика (РБК-Украина)

"Я понял, что вижу что-то совершенно нетипичное, алогичное, то, чего не должно быть. И оно точно заслуживает рефлексии", - вспоминает он.

Так он сформулировал для себя, что творчество, созданное в условиях экстремального состояния сознания, имеет уникальную ценность. Она частично принадлежит автору, а отчасти – войне как явлению.

"Когда человек в наиболее экстремальных условиях фиксирует свое творчество – прозу, поэзию, кино, музыку, абсолютно все, – он уже априори делает уникальное. Потому что эта эмоция фиксируется именно таким образом, и его очень сложно передать в более научно-академическом формате. Со временем оно полностью забудется", – объясняет Гордиенко.

Первой большой формой этой идеи стала книга "Метаромантика. Кровь, степь и вечность", состоявшая из его прозы и поэзии Данте. После этого, говорит Гордиенко, они поняли, что у идеи есть перспектива, и начали превращать ее в более широкий культурный проект.

Сегодня метаромантика для него – не издательство в узком смысле, хотя проект занимается издательской деятельностью. Это, скорее, философско-культурная платформа, имеющая медийную, видео- и литературную составляющую.

"Метаромантика – это новое поколение украинской культуры, катализируемое войной, но не о войне или не только о войне", – говорит он.

Проект издает альманахи, записывает интервью, планирует короткометражные работы и пытается фиксировать, как меняется война, как меняется творчество на войне и как это все складывается в систему. Первый этап войны Гордиенко описывает как романтизированный, 2022-2023 годы; второй – как холоднее, реалистичнее.

"Если сначала "цель" в метаромантике была продолжением романтизма, то во втором этапе войны "цель" - это уже то, что происходит после романтики. После романтики происходит реализм", - говорит он.

При этом Гордиенко отмечает, что не считает "Метаромантику" своей личной заслугой. Он видит себя скорее катализатором процесса, а главной силой называет команду.

"Я просто счастлив, что в чем помог это создать и имею возможность наблюдать это каждый день. Меня очень цепляет, насколько преданно относятся к этому люди, когда идеи, которую ты придумал, будучи 20-летним солдатом, отдаются каждый день", - говорит он.

Среди прочего война изменила и его самого. Гордиенко говорит, что, перечитывая собственные тексты, написанные в экстремальном состоянии, иногда чувствует, что это писал другой человек.

"Читаешь – и это не я писал. Это другой человек, с которым было бы очень интересно сейчас пообщаться", – говорит он.

"Я не буду тебе рассказывать, что ты должен что-то терпеть"

Гордиенко объясняет, что люди, переживающие свое становление на войне, неизбежно меняются. Изменяется их стиль управления, бытовые реакции, ожидания от других людей, восприятие побратимства и мира в целом.

"Это не хуже и не лучше. Это просто иначе. Это буквально постоянное влияние на личность конкретного психоэмоционального состояния, которое неизбежно изменяет эту личность", - говорит Гордиенко.

Говоря о новых мобилизованных, приходящих в армию уже не в романтизированном состоянии 2022 года, Гордиенко называет свой подход прагматичным. По его мнению, сегодня командир должен быть максимально честным с людьми. Не обещать того, чего не может выполнить, не апеллировать к высоким идеям там, где они не работают, а строить с военнослужащим условный договор.

"Ты говоришь новоприбывшему: я не буду тебе рассказывать, что ты должен что-то терпеть ради чего-то. Мы с тобой заключаем понятийный договор. Я как командир предоставляю тебе такие-то условия, а ты в ответ выполняешь такие-то обязанности добросовестно. Если кто-то из сторон этот договор нарушает, должны быть какие-то действия".

По его мнению, идея может быть сильным фактором объединения, но базой все равно остаются условия службы, атмосфера в подразделении, отношение командиров, поощрение, боевой дух и чувство справедливости.

"Это не ремесло, это целое искусство – поддерживать этот баланс", – говорит Гордиенко.

На вопрос, что отвечать людям, которые не хотят сражаться и говорят "за что мне воевать, если в стране коррупция, скандалы и нерешенные проблемы", он отвечает: этот вопрос каждый должен решать для себя. Но если человеку не хватает ответа за Украину, можно ответить иначе - за себя.

Он объясняет, что человек, который приходит в армию молодым и без специализированных навыков, через несколько лет может выйти оттуда специалистом мирового уровня, особенно если речь идет о дроновых специальностях или других высокотехнологичных направлениях.

"Если ответ "за Украину" человека не устраивает, ты говоришь: так ты за себя воюешь. За то, чтобы ты стал специалистом, за то, чтобы ты стал лучше", – говорит Гордиенко.

Ящик Пандоры

Отдельно он говорит о роли медиа в современной войне. По его мнению, информационное пространство стало одним из определяющих факторов многих изменений – иногда положительных, иногда разрушительных. СМИ могут катализировать важные процессы, но в то же время способны создавать давление, которое институты не всегда могут выдержать.

"Медиа стало фактором хаоса, который часто сложно контролировать. Это открывшийся ящик Пандоры. Даже когда это были положительные вещи, сам факт того, что для этого нужно было поднять медийный шум, пугает", – говорит он.

Гордиенко считает, что ответом на это должна быть не попытка "закрутить" медиа, а усиление институтов. Если возникает общественный запрос на проверку определенного генерала, чиновника или любого другого лица, должен быть независимый институт, который проверит факты и ответит.

Фото: Каждый должен решать сам, за что воевать, говорит Серафим (РБК-Украина)

"Человек не должен быть снят только из-за того, что есть шум вокруг него. Должна приехать комиссия, посмотреть, правда ли это, и тогда принимать решение", - объясняет он.

В то же время, он признает, что даже в случае невиновности человек может годами оставаться осужденным в глазах общества, если медиа уже сформировали соответствующий образ.

"Тебя расследовали несколько лет и выяснилось, что ты невиновен. А эти несколько лет медиа работали так, будто ты преступник. Что тебе дальше делать? У тебя нет медиаресурса, чтобы себя отбеливать. Я думаю, на этот вопрос нет ответа", – говорит Гордиенко.

MEMORIA

Еще одно важное для него направление – ветеранские сообщества и способы интеграции военных в гражданскую жизнь. Одним из таких примеров он называет военный мотоклуб MEMORIA.

По словам Гордиенко, MEMORIA – это не просто мотоклуб, а среда, основанная войной, которая продуцирует отношение к будущему и помогает сохранять милитаристскую культуру на высоком уровне.

"MEMORIA – это военный мотоклуб. Но де-факто это сообщество, среда в обществе, которая фундаментирована войной, но продуцирует определенное отношение, которое приводит нас к будущему", – говорит он.

Логотип клуба – череп – символизирует погибшего собрата, которого человек носит на спине. Поэтому одной из главных идей клуба является память, достоинство и благородное поведение ради погибших.

"Человек должен быть комбатантом. Человек, который почувствовал экстремальное состояние сознания и почти всегда о ком вспомнить. И ради кого вести себя достойно", - объясняет Гордиенко.

Одним из проектов этого сообщества есть бои M-13, где военные и ветераны выходят на ринг. Гордиенко описывает это не только как спорт, но и как отдельную форму искусства, где сочетаются борьба, память, военный опыт, режиссура, продакшн и символика. Один из турниров, например, проходил на сцене театра, где ринг был установлен прямо в театральном пространстве, а бойцы выходили в белых рубашках и доспехах.

"Это еще один вид искусства. Ты берешь базовый формат боя - один из старейших видов соревнования, максимально честно показывающий состояние борьбы. А потом наслаиваешь на него военнослужащих с боевым опытом, людей, которые непосредственно понимают, что такое война и что такое смерть", - говорит он.

По его мнению, такие инициативы важны не только для самих военных, но и для репутации войск и ветеранских сообществ. Они показывают, что ветераны могут создавать сложные, концептуальные, качественные проекты, которые не сводятся к травме или помощи, а сами становятся культурным явлением.

"Ты приходишь и говоришь: блин, это же ветераны могут такое сделать. Это очень серьезное усиление того, что мы называем внутренним сообществом армии и способом ее коммуникации с гражданской средой", – говорит Гордиенко.

Напоследок он формулирует собственное определение войны для человека, который никогда не был на фронте. Для него война – это не только боевые действия, оружие или фронтовая реальность, но, прежде всего, испытание характера в масштабе, который невозможно до конца объяснить или спрогнозировать.

"Война – это испытание характера в наиболее глобальных масштабах с невозможностью объяснить себе и спрогнозировать результат. И это определенно авантюра, которая, как и каждая авантюра, может по-разному закончиться. Но это зависит от тебя", – заключает Серафим Гордиенко.