Когда перестанут действовать паспорта старого образца: официальное разъяснение ГМС

Паспорт гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года и в дальнейшем является действительным документом, и законодательство не устанавливает конечной даты его действия.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной миграционной службы.
В ГМС отметили: если паспорт-книжечка не поврежден и содержит актуальную информацию, обменивать его на ID-карту владелец может по собственному желанию. Обязательной замены таких документов нет.
Согласно действующему законодательству, паспорт в форме карточки выдают в случаях:
Также паспорт-книжечку обменивают на ID-карту во всех случаях, когда требуется ее замена - в частности при порче документа или получении РНОКПП.
Выдача паспортов старого образца все еще возможна, но только в исключительных случаях - по решению суда, которое обязывает ГМС оформить документ образца 1994 года.
В Миграционной службе подчеркнули, что паспорта-книжечки не теряют силу автоматически, а их замена на ID-карту остается добровольной, кроме предусмотренных законом оснований.
Ранее РБК-Украина рассказывало о решении Верховной Рады убрать русский язык из паспортов-книжечек. Парламент принял постановление, которое предусматривает, что все записи в таких паспортах отныне будут делать только на украинском языке. Документы старого образца с русскоязычными записями остаются в силе.
Также мы писали, что правительство отменило временный порядок военного времени, который позволял продлевать срок действия паспортов и вписывать в них детей. Теперь оформляют только новые биометрические документы с четкими сроками действия: до 10 лет для взрослых и до 4 лет для детей.