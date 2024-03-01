Когда Германия может передать Украине ракеты Taurus: мнение эксперта

Германия может решиться на передачу украинским защитникам дальнобойных ракет Taurus после решения США начать поставки ATACMS с дальностью 300 километров.

Рябых считает, что Германия все-таки начнет поставки ракет Taurus Украине после того, как будут созданы условия для применения такого вооружения. Одно из условий - наличие у украинских защитников других дальнобойных средств.

"В этом есть своя логика. Можно делать все понемногу и не добиться результата. Но при планировании операций нужно рассчитать силы и средства, необходимые для достижения целей. И их должно быть достаточно, потому что опыт летнего контрнаступления без авиаподдержки показал, что против законов войны не пойдешь", - добавил эксперт.

Он отметил, что получение Украиной ракет ATACMS с дальностью 300 километров может повлиять на позицию Германию по Taurus.

"Как только США дадут ATACMS на 300+ км, думаю, на следующий день немцы тоже решатся. Они просто не хотят быть инициаторами. Хотя мир меняется, и Берлин должен научиться брать ответственность за безопасность Европы. Та конструкция с лидерством США на континенте, которая была после Второй мировой войны, меняется. И европейские страны должны адекватно реагировать на действия российского агрессора, который поставил мир под угрозу", - добавил он.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать нашим защитникам подобное вооружение.

Недавно он оправдывал свою позицию тем, что немцам якобы придется участвовать в наведении ракет на цели, что может сделать Германию прямым участником войны.

Также Шольц боится, что ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по целям в Москве.

Более детально о том, как Украина может использовать такие ракеты, - в материале РБК-Украина.