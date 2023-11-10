Когда Нидерланды передадут Румынии остальные истребители F-16: известны сроки

Остальные нидерландские F-16 , которые необходимы для обучения украинских пилотов, должны прибыть в Румынию уже до конца текущего года. Всего Нидерланды передадут 18 единиц истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nederlandse Omroep Stichting .

По словам генерала и командующего Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсгейма, ожидается, что в целом Румыния получит 18 истребителей. Ранее речь шла о 12-18 единицах.

"Сейчас мы предполагаем, что им нужно 18 (истребителей, - ред.), и мы также планируем это", - заявил Эйхельсгейм.

Командующий Вооруженными силами Нидерландов добавил, что украинские пилоты смогут проходить обучение с начала следующего года. В то же время истребители остаются собственностью Амстердама.

F-16 для Украины

Ряд союзников Украины согласились предоставить нашей стране истребители F-16. Например, Соединенные Штаты Америки уже приступили к обучению пилотов на американских истребителях. В частности, 7 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев.

Сегодня, 10 ноября, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пилоты начали проходить практические учения на F-16 уже в воздухе.