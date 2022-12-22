Когда могут прекратить отключать свет: ответ Галущенко

"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету", - сказал он.

По словам Галущенко, одним из вариантов стабилизации системы является импорт электроэнергии. Он отметил, что Украина уже тестировала импорт в небольших объемах.

"Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт - день, 700 МВт - ночь. Технически возможность гораздо больше - 1,6-2 ГВт", - сказал он.

Министр отметил, что Украине кроме импорта электроэнергии может помочь больше систем ПВО.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что выход из сложнейшего блекаута возможен в течение от 7 до 10 дней.

Напомним, что вражеские обстрелы на прошлой неделе впервые вызвали объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, где ситуация с электроэнергией самая сложная.

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