Когда может пройти второй саммит мира и каковы ожидания Киева

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Сроки проведения второго саммита

Отметим, что первый саммит мира, который Украина организовывала совместно со Швейцарией, прошел 15-16 июня. В мероприятии приняли участие 92 страны. Представлены были, в частности, и государства Глобального Юга, которые в большинстве случаев не имеют столь однозначного мнения по войне в Украине, как страны Запада.

По итогам мероприятия было подписано коммюнике, в котором содержались три основных вопроса саммита - ядерная и энергетическая безопасность, поставки продовольствия и обмен пленными всех на всех.

Документ подписали 84 страны и организации. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания. Позже из списка стран-подписантов исчезла Руанда.

При этом, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, за неделю после саммита к коммюнике саммита мира присоединились еще шесть участников.

По поводу проведения второго саммита мира уже есть несколько версий. В частности, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис допускал, что очередную встречу по формуле мира на уровне лидеров проведут до президентских выборов в США в ноябре.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что второй саммит мира хотят организовать до конца 2024 года в одной из стран Глобального Юга.

Надежды Киева

Второй саммит мира может стать особенным в том плане, что на него впервые пригласят представителей России. Украина тщательно к этому готовится. В частности, россиянам на мероприятии могут представить план действий для завершения войны, который разработают до начала мероприятия.

Возможно ли участие РФ в саммите - пока неизвестно. Сомнения вызывают резкие высказывания российских чиновников в сторону украинской инициативы.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров жаловася на "русофобскую сущность" формулы мира, по которой проводили саммит мира. Также он обвинял Украину в том, что перед РФ якобы "ставят ультиматум".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на втором саммите россиянам хотят представить план, чтобы "зафиксировать реальное завершение войны".

Он уточнял, что такой план должен быть разработан на основании того, каким страны-участники саммита видят справедливый мир и как его можно достичь при условии соответствия Уставу ООН.