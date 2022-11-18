Когда Николаеву вернут питьевую воду: Ким дал оптимистический прогноз

"Мы три из четырех участков уже отремонтировали. Продвигаемся, но есть участки, где заминированы и мы ждем саперов. Полное восстановление водоснабжения будет возможно приблизительно после того, как будет ток в Херсонской области (восстановлен - ред.)", - сказал Ким.

Он объяснил, это связано с тем, что подстанция подкачки на 3,5 мегаватта находится на территории Херсонской области, а там нет питания.

"Но мы работаем... я уверен, что мы дадим воду - это вопрос ближайших недель", - прогнозирует Ким.

Проблемы с водой в Николаеве

Напомним, еще этой весной в Николаеве возникли проблемы с водоснабжением и питьевой водой. Так, 12 апреля из-за удара российских войск по водопроводу Днепр-Николаев на территории Херсонской области город остался без питьевой воды.

Все это время николаевцы приспособились к качеству технической воды в кранах. В каждом районе налажены поставки питьевой воды, есть точки раздачи и график набора воды.

Впрочем, в ходе успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области стало известно, что Украина взяла под контроль водопровод, которым поставляли воду из Днепра в Николаев, что теперь позволит возобновить подачу.

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