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Когда литовские NASAMS прибудут в Украину: ответ Науседы

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Среда 28 июня 2023 19:22
Когда литовские NASAMS прибудут в Украину: ответ Науседы Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заказанные Литвой пусковые установки ЗРК NASAMS прибудут в Украину через три месяца.

Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Литва приобрела NASAMS для Украины

Сегодня, 28 июня, в своем Twitter-аккаунте Науседа заявил, что Литва приобрела две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS для Украины.

По его словам, противовоздушная оборона Украины является ключевой в борьбе с российской агрессией. В частности, он заявил об ожиданиях относительно "новых коллективных решений о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе"

Когда NASAMS прибудут

Как отметил президент, Литве удалось приобрести NASAMS без ущерба для национальной безопасности.

"Мы рады, что смогли это сделать без ущерба для собственной безопасности, другими словами, все системы NASAMS, которые были в Литве, останутся на месте", - рассказал Науседа.

Также он отметил, что установки должны поступить в Украину в течение трех месяцев.

"Это должно быть конец сентября, начало октября", - сказал Науседа.

Добавим, что NASAMS был разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies. Передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия предназначен для борьбы с целями на малых и средних высотах. В частности он способен уничтожать:

  • дроны;
  • баллистические ракеты;
  • крылатые ракеты;
  • вертолеты;
  • самолеты и прочие воздушные цели.

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