Когда лучше не включать кондиционер в автомобиле: несколько советов автомобилистам

Кондиционер или климат-контроль в автомобиле – настоящее спасение в жару, когда салон нагревается до 50-60 градусов. Но есть вполне реальные ситуации, когда его включать бессмысленно. Как распознать эти случаи?

То, что кондиционер стал непременным атрибутом комфорта даже в моделях невысокого класса, сегодня не удивляет никого. Но дело здесь не только в комфорте: нормальная температура в салоне – это еще и безопасность, потому что жара негативно влияет на водительскую реакцию. Однако проблема в том, что сам по себе кондиционер не всегда может решить проблему микроклимата.

В начале поездки кондиционеру необходимо немного времени, чтобы он мог заменить весь горячий воздух в салоне холодным. Да еще нужно будет дождаться, пока холодный воздух отберет тепло у нагретого интерьера – сидений, обивки, торпедо со всем оборудованием.

Еще одно ограничение накладывает сам человек, вернее, его организм. Кондиционер (или климат-контроль) нельзя сразу включать на максимальный холод, ведь можно в считанные секунды подхватить простуду из-за резкого перепада температур. Напомним, что с точки зрения медицины организму опасно попадать в помещение, в котором на 7 и более градусов холоднее, чем на улице.

Неудивительно, что в коротких поездках эффективность кондиционера часто приближается к нулю – устройство физически не успевает охладить машину. Да еще вполне оправданное опасение за свое здоровье удерживает водителя от включения охладителя на максимум. Или бывает иначе: пассажиры разместились, окна закрыли, кондиционер включили – а едем все равно как в сауне, потому что кондиционер при всех своих попытках не успевает установить комфортный микроклимат до конца поездки.

Следовательно, следует включать кондиционер:

когда автомобиль жаркого дня стоял в прохладном месте и не очень нагрелся на солнце;

когда на улице немного солнца и не очень жарко, температура на открытом пространстве не выше 22-25 градусов;

когда путешествие будет продолжительным по времени;

когда вас ждет маршрут с городскими пробками, ведь когда машина не едет, открытые окна не приносят облегчения;

когда машина отправляется в загородную поездку в скоростном режиме, так что открытые окна будут создавать шум и сквозняки, а еще повышать расход горючего;

когда намечается путешествие по пыльной дороге.

Следует попробовать не включать кондиционер, открыв окна:

когда машина очень нагрета, а поездка будет короткая;

когда гарантированно будет возможность двигаться с открытыми окнами на средней городской скорости и салон будет хорошо вентилироваться;

когда уличная температура близка к комфортным 22-25 градусам, а салон машины не нагрет на солнце;

когда кондиционер показывает признаки неисправности. Иногда активация проблемного кондиционера приводит к его полному выходу из строя и дорогостоящему последующему ремонту – с заменой чуть ли не всех компонентов. Вместо использования проблемную климатическую установку желательно как можно быстрее показать специалистам.

Аргументы в пользу кондиционера

Следует отметить, что в большинстве случаев кондиционер может быть полезным – нужно просто задержаться с посадкой в салон на пять-десять минут, чтобы включенный на максимум кондиционер охладил горячий интерьер. Большую услугу здесь предоставит функция автозапуска или дистанционного запуска двигателя. Или опция дистанционной настройки микроклимата в машине, доступная у некоторых премиальных моделей.

Кратко

Принимая решение о пользовании охладителем воздуха, принимайте во внимание два фактора. Во-первых, следует знать, как ваш организм переносит жару и резкий перепад температур. И во-вторых, выясните на практике все тонкости работы вашей климатической установки: сколь эффективна система вентиляции без кондиционера, как быстро после активации он охлаждает салон, насколько комфортно распределяется холодный воздух в интерьере. Правильное пользование климатом поможет вам создавать нужный микроклимат в машине без ущерба для здоровья и без потерь времени.