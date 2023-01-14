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Когда в Киевской области вернут свет после удара россиян: ответ ОВА

Фото: Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА (facebook com oleksyikuleba)
Автор: Дмитрий Браславский

Абонентов Киевской области начнут подключать к электроэнергии в течение часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Мы сейчас общаемся с Укрэнерго и ДТЭК и знаем, что в течение часа уже будут подключать наших абонентов к сетям", - заявил Кулеба.

Глава области добавил, что таким образом в домах появится электроэнергия.

"Я так понимаю, будем в плановых отключениях работать, как и с утра", - добавил глава области.

Россия сегодня, 14 января, атаковала столицу Украины по северному направлению. Вероятно, ракеты летели по баллистической траектории.

В Киевской области с утра субботы, 14 января, раздались взрывы. Есть попадание в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района.

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Киевская областьУкрэнергоЭлектроэнергияВойна в Украине