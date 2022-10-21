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Когда в киевских школах начнутся осенние каникулы: названа дата

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Киев, Пятница 21 октября 2022 16:39
Когда в киевских школах начнутся осенние каникулы: названа дата Фото: названа дата начала осенних каникул в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Осенние каникулы в киевских школах начнутся уже 31 октября. Они продлятся ровно одну неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городской госадминистрации.

"Осенние каникулы для столичных школьников продлятся с 31 октября по 6 ноября включительно", - отмечают в КГГА.

По информации ведомства, до начала каникул образовательные учреждения продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию по безопасности.

При этом учреждения дошкольного образования во время каникул продолжат работу в формате, в котором они работают сейчас.

Напомним, ранее стало известно, что в ряде городов Украины в школах решили отказаться от осенних каникул, перенеся их на более позднее время и объединив с зимними.

Более детально об осенних каникулах в школах Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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КГГА Киев школа
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