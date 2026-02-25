Когда в Киеве вернутся к стабильным графикам света: в Yasno назвали сроки

Когда вернутся стабильные графики

По словам Коваленко, сейчас в Киеве действуют временные "персонализированные" графики. Полноценное возвращение к классической системе планирования ограничений напрямую зависит от ситуации с сетевым дефицитом.

"У меня нет прогноза, когда мы можем вернуться хотя бы к тем графикам, которые были. Как только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля трудно ожидать", - отметил гендиректор Yasno.

Проблема долгов и угроза отключений

Ситуация ухудшается из-за роста задолженности - за январь долг киевлян вырос на 224 млн гривен, достигнув отметки в 1,2 млрд гривен.

Компания предупреждает, что систематических неплательщиков, которые не идут на диалог, будут отключать от сети после серии предупреждений.

"Мы несколько раз пытаемся дозвониться, потом пишем по адресу бумажное предупреждение, затем передаем в электросети. Если нет никакой реакции, этого человека отключают от света", - пояснил Коваленко.

Особые условия для отдельных районов

Сейчас в Днепровском и Дарницком районах действует спецрежим из-за проблем с теплоснабжением - там свет выключают только в пиковые часы (08:00-11:00 и 18:00-21:00).

В других частях города продолжают действовать временные графики.