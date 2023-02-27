Когда Израиль предоставит Украине системы оповещения и как они будут работать: объяснение

Как пояснил Корнийчук, сроки установления системы оповещения не являются удачными, поскольку Украина уже находится в состоянии жестокой войны.

"Мы говорим об этом публично уже полгода. Это не то, о чем мы говорим тайно. Нам пообещали, что мы ее получим, но мы до сих пор ее не получили, - добавил посол.

Корнийчук отметил, что начальное развертывание будет пилотным и в лучшем случае охватит целый город, как, например, Киев. В то же время Иерусалим предоставит Украине 200 млн долларов кредитных гарантий на строительство медицинских и других гражданских объектов. По словам посла Киев "будет рад использовать этот кредит для приобретения израильского оборонного оборудования".

По словам израильского политика Зеэва Элькина, решение о передаче системы оповещения последние полтора месяца затормозилось, однако продолжает продвигаться.

"Наша система оповещения настолько точно разработана, что она в состоянии предупреждать об обстрелах точечно - когда в одном районе города звучит сирена и люди должны идти в убежища, а в другом районе люди сидят в кафе. В Украине это сильно улучшит качество жизни людей", - добавил политик.

Элькин отметил, что поставка займет от трех до шести месяцев.

"Мы считаем, что три месяца - это максимум и что есть возможность сделать это быстрее, и будем продвигать этот вопрос через комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, возглавляемую Юлием Эдельштейном", - отметил политик.