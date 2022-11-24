Когда Грузия сможет получить статус кандидата на членство в ЕС: известны сроки

По словам посла Евросоюза в Грузии Павела Герчинского, решение по статусу кандидата на членство будет принято также до конца следующего года.

"Официальное заключение Еврокомиссии ожидается только в октябре. Затем, в конце будущего года, наши лидеры, Европейский совет обсудит прогресс, достигнутый Грузией и другими странами. Так что время еще есть. Я знаю, что грузинская сторона поставила перед собой очень амбициозные сроки, в парламенте продолжается работа по реализации 12 рекомендаций", - заявил дипломат.

Комментируя рекомендации ЕС по деолигархизации, посол назвал это "непростым приоритетом".

"Надеемся, что этот законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения, и рекомендации Венецианской комиссии будут приняты во внимание", - сказал посол ЕС в Грузии.