Когда знак "Остановка запрещена" не работает: объяснение полиции

Как отметили в полиции, этот знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузка или погрузка груза – ред.).

Не распространяется действие знака:

на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;

при наличии под знаком табл. (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности).

Зона действия знака от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, – до конца населенного пункта.

Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Заметим, что действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. Зона действия знака может быть уменьшена табличкой 7.2.2 в начале зоны действия, а также установкой в конце зоны действия дублирующего знака с табличкой 7.2.3.

Знак может применяться вместе с разметкой 1.4 (желтого цвета), обозначающей места, где запрещена остановка транспортных средств с той стороны, где она нанесена. В этом случае зона действия знака определяется по длине линии разметки.

В материале РБК-Украина можно прочитать о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это все-таки сделать.

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