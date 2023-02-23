Когда будут первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах: оценка МВД

Первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД, будут через полтора месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Как только будут закончены все экспертизы с нашими коллегами из Франции из Airbus, как только будут закончены все расследования у нас в Украине, тогда будет общая картина, которую прокуроры и представители ДБР и СБУ смогут донести до широкой публики и результаты", - отметил он.

По его словам, первые результаты расследования следует ожидать не раньше, чем через месяц.

"Я думаю, что месяц-полтора", - сказал Клименко.

Авиакатастрофа в Броварах

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

СБУ рассматривает три версии причин авиакатастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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