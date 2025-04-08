Когда Америку бьют, она отвечает сильнее: в Белом доме подтвердили 104% пошлины для Китая

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что новые тарифы для Китая заработают с начала среды, 9 апреля, по местному времени.

"Это была ошибка Китая, что он ответил президенту. Потому что когда Америку бьют, он бьет в ответ сильнее. Поэтому сегодня в полночь против Китая будут введены 104-процентные тарифы", - заявила Левитт.

Однако, по ее словам, Трамп считает, что Китай хочет и должен заключить соглашение с Соединенными Штатами по торговым пошлинам.

"Президент верит, что Китай хочет заключить соглашение и просто не знает, как это начать. И если Китай предложит сделку, он будет невероятно любезным, но сделает так, как будет лучше всего для американского народа", - добавила Левитт.

Напомним, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. Тарифы вступят в силу, потому что Китай не отменил свои зеркальные пошлины на требования США.

Таможенная война Трампа

Напомним, на прошлой неделе США ввели пошлины на импорт товаров различного спектра для большинства стран мира. Тарифы колеблются от 10 до 50% и очень негативно повлияли на мировые фондовые биржи, которые отреагировали стремительным падением индексов.

В частности, США ввели для Китая импортные пошлины в размере 34%. В ответ Пекин анонсировал ввести аналогичный тариф 34% на американский импорт.