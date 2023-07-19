Когда активизируется наступление ВСУ на юге: мнение эксперта

Гетман считает, что позиционные бои на истощение продолжатся до тех пор, пока враг не будет обескровлен.

По словам эксперта, только после того, как у оккупантов начнется голод в снарядах и артиллерийских стволах, активизируется наступление в Запорожской области.

"Ситуация такова, что мы приостановили активные наступательные действия из-за заминированных полей и плотного артиллерийского огня. Это не является чем-то катастрофическим. Прямо сейчас мы уничтожаем логистику, склады, инфраструктуру и артиллерию", - отметил он.

Детальнее о том, что мешает прорыву ВСУ на юге и как идет наступление возле Бахмута, можно узнать в материале РБК-Украина.

Контрнаступление ВСУ

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, они имели успех на направлениях Большая Новоселка - Старомайорское и Новоселка - Старомайорское.

Тем временем на Бахмутском направлении украинские защитники ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Отметим, что россияне были вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки.

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