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Когда активизируется наступление ВСУ на юге: мнение эксперта

Фото: украинское контрнаступление на юге начнется после обескровливания окупантов (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко, Юлия Акимова

Украинское контрнаступление на Юге продолжится после полного обескровливания врага. Вооруженные силы активизируются после истощения оккупантов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Алексей Гетьман.

Гетман считает, что позиционные бои на истощение продолжатся до тех пор, пока враг не будет обескровлен.

По словам эксперта, только после того, как у оккупантов начнется голод в снарядах и артиллерийских стволах, активизируется наступление в Запорожской области.

"Ситуация такова, что мы приостановили активные наступательные действия из-за заминированных полей и плотного артиллерийского огня. Это не является чем-то катастрофическим. Прямо сейчас мы уничтожаем логистику, склады, инфраструктуру и артиллерию", - отметил он.

Детальнее о том, что мешает прорыву ВСУ на юге и как идет наступление возле Бахмута, можно узнать в материале РБК-Украина.

Контрнаступление ВСУ

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, они имели успех на направлениях Большая Новоселка - Старомайорское и Новоселка - Старомайорское.

Тем временем на Бахмутском направлении украинские защитники ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Отметим, что россияне были вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки.

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