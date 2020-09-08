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Колеснікова перетнула кордон Білорусі з Україною

Автор: Анастасия Рокитна

Білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Іван Кравцов і Антон Родненков перетнули кордон з Україною. Вчора повідомили про зникнення Колеснікової.

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Про це розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський, передає TUT.BY.

"8 вересня, на початку п'ятого ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" і відбули в сторону України", - повідомив Антон Бичковський.

Опозиція Білорусі заявила про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликав представників влади Білорусі негайно відпустити Колеснікову, а сама Світлана Тіхановська назвала цей інцидент спробою залякування і терором. Вона також додала, що чим більше влада залякує опонентів, тим більше людей буде виходити на вулиці.

Зазначимо, було опубліковано відео можливого викрадення Колеснікової.

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