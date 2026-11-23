Да, колесные платформы обычно проще в производстве, обслуживании и ремонте. Они сопротивляются качению, поэтому на твердой почве могут быть энергоэффективнее и обеспечивать больший запас хода.

Гусеничные НРК имеют большую площадь контакта с поверхностью. Это дает преимущество на мягкой почве, в грязи, на песке или снегу, где важно снизить давление на поверхность. Но гусеничная ходовая часть сложнее, имеет больше изнашиваемых элементов и требует соответствующего обслуживания.

В то же время нельзя сказать, что зимой работают только гусеницы, а летом колеса. Очень многое зависит от шин, протектора, массы платформы, клиренса и конкретного маршрута. На обледеневшей поверхности оба типа могут терять сцепление.

При этом колесные НРК более просты в эксплуатации, могут развивать значительно более высокую скорость и при определенных условиях продолжать движение даже после повреждения одного из колес. Потеря гусеницы часто означает полную остановку платформы.

По словам CEO TechUnity, только 7% команд, работающих над НРК, производят или разрабатывают гусеничные платформы - и эта пропорция не меняется. Интересная закономерность: производители, преуспевшие с гусеничным НРК, легко добавляют в портфель колесный. Считается, что интеграция в гусеничный НРК требует больше усилий, но есть и сложные колесные машины - например, на 6 и 8 колес с требованием разворота на месте.