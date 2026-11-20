Украинская компания TechUnity представила AetherLink GS, программную станцию управления наземными роботизированными комплексами (НРК). Актуальная версия 1.2.0 имеет две функции на основе искусственного интеллекта: содержание дороги и детектор беспилотников, включая FPV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз TechUnity.

В одном интерфейсе оператор может управлять роботом, просматривать видео с камер, планировать маршруты и контролировать состояние машины и связи.

Функция "Удержание дороги" анализирует изображение камеры, определяет дорогу и автоматически поддерживает движение машины вдоль нее. Она работает денно и нощно, настраивается под конкретную платформу и включается кнопкой в окне камеры или на пульте.

Фото: Интерфейс наземной станции управления AetherLink GS (TechUnity)

Встроенный детектор беспилотников анализирует видео локально на компьютере оператора, без передачи изображения в облачный сервис. Для обнаружения дронов предусмотрены модели для камер с объективами 1,7 мм и 2,8 мм, работающие в дневном и ночном режимах, а также отдельная модель для тепловизионной камеры.

По данным TechUnity, детектор уже используют боевые подразделения Сил обороны Украины, а функцию "Содержание дороги" также применяют в боевых условиях.

Видео, связь и навигация

AetherLink GS поддерживает одновременную работу с несколькими IP-камерами и автоматический поиск камер в сети. Оператор может переключать дневные и ночные режимы. На изображение можно накладывать габариты НРК и траекторию движения, помогающие ориентироваться во время маневрирования. Станция также имеет встроенную запись экрана и двухстороннюю аудиосвязь через микрофон и динамик совместимой камеры.

Для связи с НРК можно выбрать Starlink, LTE, Mesh или режим автоматического переключения. Предусмотрены резервное переключение между доступными каналами и балансировка нагрузки. Оператор видит активный канал, состояние соединений и задержку передачи данных, а также может проверять состояние терминала Starlink непосредственно в программе.

Фото: Функция "Удержание дороги" в интерфейсе AetherLink GS (TechUnity)

На карте отображается положение НРК. Программа поддерживает планирование маршрутов, движение по заданному треку, а также сохранение и обмен маршрутами. Телеметрия показывает режим работы машины, напряжение, график разряда батареи и другие параметры по выбору оператора.

Управление и рабочее место экипажа

AetherLink GS поддерживает джойстики, геймпады и игровые рули с настройкой осей, кнопок и плавности управления.

Реверс включается одной кнопкой и сохраняет привычную логику работы сток при движении назад. Это позволяет, например, управлять изображением из задней камеры, если передняя стала недоступной.

Оператор может изменять расположение панелей, а видео или карту выводить на второй монитор для штурмана. Настройки управления, каналы и карты сохраняются как конфигурация конкретного НРК, которую можно перенести на другой ноутбук.

В настоящее время AetherLink GS работает в связи с JARVIS, бортовым компьютером для НРК от TechUnity, которым оснащены наземные роботизированные комплексы более 25 производителей. Для НРК с JARVIS наземная станция управления входит в стандартный комплект программного обеспечения и предоставляется бесплатно. TechUnity также разрабатывает порядок передачи AetherLink GS в пользование военным и производителям НРК с другими бортовыми компьютерами.